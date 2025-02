São Caetano abre inscrições para o Programa Esportivo Comunitário

A Prefeitura de São Caetano do Sul abre inscrições para o PEC (Programa Esportivo Comunitário) na quarta-feira (12). São 8 mil vagas para moradores interessados em praticar esportes nos 14 centros esportivos da cidade, além do Espaço Verde Chico Mendes e do Parque Talita Thomé Tomarevski (Guaiamu).

Neste ano, as rematrículas não serão automáticas. Todos os interessados deverão realizar as inscrições pelo site. No momento da matrícula, o morador deverá responder o Par-Q (documento inicial pré-atestado) e, caso tenha alguma inconsistência, será necessário apresentar um atestado médico liberando para a atividade desejada.

Ao todo, são 34 modalidades oferecidas aos moradores: alongamento, atletismo, basquete, badminton, boxe, condicionamento físico, corrida, esportes de praia (beach tennis e beach voley), futebol, futsal, iniciação esportiva, ginástica, ginástica Terceira Idade, ginástica artística, ginástica funcional, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, caratê, musculação, natação, patinação, pilates, ritmos, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei adaptado, muay thai, caratê shidokan e xadrez.

“A atividade física é de extrema importância para o ser humano, pois traz saúde. E é por meio da saúde que temos mais qualidade de vida. Neste contexto, o PEC é um grande incentivo para todos os moradores que querem praticar esportes”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin, lembrando que o programa oferece modalidades voltadas às crianças, adultos e terceira idade – de 5 a 65 anos.