Escola Livre de Teatro abre inscrições para Núcleos de Pesquisa e Terreiros de Estudo

A Escola Livre de Teatro (ELT) de Santo André iniciou o período de inscrições para o processo seletivo dos Núcleos de Pesquisa 2025 e dos Terreiros de Estudo. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro pelo portal CulturAZ, acessando os links específicos para cada modalidade: https://bit.ly/terreiroselt2025 (Terreiros de Estudo) e https://bit.ly/nucleosELT2025 (Núcleos de Pesquisa).

Estão disponíveis 200 vagas distribuídas em dez Núcleos de Pesquisa, que abrangem diversas vertentes das artes cênicas:

Circo e teatro físico

Núcleo de iniciação teatral

Núcleo de direção teatral

Núcleo teatro e rua: mundo em cena

Núcleo de pedagogia teatral para infância e adolescência

Estudo crítico das políticas públicas em cultura

Núcleo de dramaturgia

Núcleo de experimentação de teatro para a infância

Núcleo de máscara

Núcleo de outras sonoridades: oralidades musicais

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O processo seletivo ocorre em duas etapas: primeiro, a análise das informações artísticas enviadas pelos candidatos; depois, um encontro presencial com os orientadores de cada núcleo, no Teatro Conchita de Moraes, localizado no bairro Santa Teresinha.

Terreiros de Estudo: espaços de pesquisa e criação

Além dos Núcleos de Pesquisa, a ELT também oferece duas turmas de Terreiros de Estudo, com 20 vagas cada uma. Esses espaços funcionam como territórios autônomos de investigação teatral e socialização do conhecimento.

Os temas propostos para 2025 são:

Atuação: texto, contexto e leitura de mundo

Musicalização e tambores como forma de expressão

Os Terreiros de Estudo cumprem um papel importante na integração entre os aprendizes da ELT e a comunidade, permitindo a troca de experiências entre os estudantes do quarto ano do curso regular e os participantes dos Terreiros.

As atividades da ELT em 2025 acontecerão no Teatro Conchita de Moraes (Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Teresinha) e no espaço A CASA (Avenida Industrial, 1.740 – Centro).

Criada em 1990, a Escola Livre de Teatro de Santo André é um centro público e gratuito de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais. Sua pedagogia propõe um modelo de aprendizado baseado na construção da liberdade artística, promovendo vivências coletivas e processos criativos colaborativos.