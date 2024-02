Teatro Conchita de Moraes volta a receber espetáculos das Turma de Formação da Escola Livre de Teatro

Este ano de 2024 marca a volta das temporadas dos espetáculos de finalização das Turmas de Formação, no palco do Teatro Conchita de Moraes. Este retorno acontece com a estreia do espetáculo “Rotatória Destino”, uma produção envolvente e única das turmas de formação F24 e F25, mais conhecida como “FTudo”. Durante os finais de semana do mês de fevereiro (com exceção ao carnaval) e começo de março, o espetáculo em cena, trará não apenas a abertura de uma nova temporada, mas também celebrará o retorno do encontro dos artistas em formação com o público de Santo André, no palco do Teatro Conchita de Moraes, sede histórica da ELT por mais de 30 anos.

“Rotatória Destino” mergulha nas histórias do grupo “Corações Desviantes”, entrelaçando arte e vida ao narrar os desafios da ocupação de um teatro antigo. A trama conduz atrizes e atores por um cenário onde o manifesto se mescla com a interpretação de personagens, simbolizando, de forma poética e musical, a perseverança de quem luta diariamente pelos direitos à moradia e à cultura. Cada enredo é um sonho de liberdade trançado num território comum: a Rotatória Destino, um exercício cênico de criação e direção compartilhada entre mestres e aprendizes da Escola Livre de Teatro de Santo André.

A temporada estreia no próximo final de semana, dias 03 e 04 de fevereiro e ficará em cartaz até o início de março. Os ingressos são gratuitos e a classificação indicativa é 12 anos. Abaixo mais informações:

Serviço:

Temporada: 03 e 04/02 – Sábado às 20h e Domingo às 19h | 08 e 09/02 Quinta e Sexta às 20h | 17/02 a 10/03 – Sábado às 20h e Domingo às 19h

Local: Teatro Conchita de Moraes – Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Terezinha – Santo André – Próximo à Estação Prefeito Saladino – Linha 10 Turquesa CPTM

ENTRADA GRATUITA

Ficha Técnica:

Orientadores:

⦁ Ave Terrena

⦁ Dinho Hortencio

⦁ Luciano Mendes de Jesus

Orientadora convidada:

⦁ Uma Luiza Pessoa

Artistas Criadores:

⦁ Brilhanty Vyda

⦁ Dofitziet

⦁ Fernanda Santos

⦁ Heloisa Fantini

⦁ João Carlos Pinto

⦁ Ketelyn Scrittori

⦁ Lucas de Souza Leandro

⦁ Rafael Aguiar

⦁ Vitor Oliveira