Escola de iniciação artística em Santo André abre inscrições para cursos voltados a adultos

Estão abertas até domingo (30) as inscrições de cursos para adultos da Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, em Santo André. Ao todo estão disponíveis 85 vagas para os cursos de cerâmica (iniciante e avançado) e de aquarela para pessoas com 17 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/EMIA2025ADULTOS

Para o curso de cerâmica voltado a iniciantes, os interessados têm a opção de aulas às quintas-feiras das 8h30 às 11h15, ou das 14h às 16h45, e também no sábado, das 9h às 12h. Quem já possui experiência em cerâmica pode se inscrever na turma avançada de cerâmica, que será às sextas-feiras, das 14h às 16h45.

As aulas de aquarela também serão realizadas às sextas-feiras. Estão sendo montadas duas turmas nesta modalidade: uma no período da manhã, das 8h30 às 11h15, outra à tarde, das 14h às 16h45.

As oportunidades de inscrição nos cursos para adultos da Emia foram disponibilizadas primeiramente para os familiares das crianças matriculadas na Emia como forma de intensificar a integração entre os familiares e o trabalho realizado no equipamento, uma vez que essa aproximação fortalece o vínculo com a arte e a escola. As vagas remanescentes estão sendo disponibilizadas para o público em geral.

Emia – A Emia Aron Feldman foi criada em 1990 com a proposta artística e pedagógica para que crianças e adolescentes tenham acesso a práticas artísticas integradas, estimulando a criatividade, o convívio, a expressão e a linguagem poética, através de oficinas, exposições, apresentações, entre outros. É uma escola de portas abertas a todos os interessados no contato com a arte.

A Emia Aron Feldman se localiza num casarão do Parque Regional da Criança, cenário perfeito para um mergulho na formação em artes em seu potente caráter inicial.

Serviço: Inscrições para cursos da Emia para adultos

Até 30 de março

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://bit.ly/AdultosEMIA2025

Cerâmica para iniciantes

* Quinta-feira: 8h30 às 11h15 (Turma 1)

* Quinta-feira: 14h às 16h45 (Turma 2)

* Sábado: 9h às 12h (Turma 3)

Cerâmica avançado (para quem já possui experiência em cerâmica)

* Sexta-feira: 14h às 16h45 (Turma 4)

Aquarela

* Sexta-feira: 8h30 às 11h15 (Turma 1)

* Sexta-feira: 14h às 16h45 (Turma 2)

Emia Aron Feldman

Endereço: Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba (dentro do Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique)

Telefone: 4476-7437