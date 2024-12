Erro na cotação do dólar pelo Google gera polêmica

Recentemente, a Morning Star, empresa responsável por fornecer dados sobre a cotação do dólar ao Google, admitiu um erro na coleta de informações que descobriu na divulgação de valores imprecisos da moeda norte-americana. Em uma nota divulgada nesta quinta-feira (26), a companhia explicou que o problema foi causado por uma “imprecisão de um contribuidor” e informou que medidas já foram tomadas para resolver a questão.

No dia 25 de dezembro de 2024, durante o feriado de Natal, o Google apresentou a cotação do dólar a R$ 6,38, enquanto o valor correto deveria ter sido R$ 6,15, conforme registrado no fechamento do dia anterior. O erro gerou preocupação entre os órgãos reguladores, levando a Advocacia-Geral da União (AGU) a solicitar esclarecimentos ao Banco Central (BC). A AGU também oferece a possibilidade de acionar a Procuradoria-Geral da União para apurar responsabilidades sobre o incidente.

A Morning Star reafirmou seu compromisso com a qualidade das informações e anunciou esforços adicionais para evitar erros semelhantes no futuro. Apesar da resolução do problema, a ferramenta de informação sobre o câmbio permanece inativa na noite de quinta-feira.

Esta situação levanta questões importantes sobre a confiabilidade das fontes de informação financeira e o impacto que erros desse tipo podem causar aos investidores e cidadãos comuns. A transparência e a precisão nas cotações são essenciais para manter a confiança no sistema financeiro. Assim, é crucial que empresas como a Morning Star adotem padrões rigorosos na coleta e divulgação de dados, garantindo que as informações refletidas no mercado sejam corretas e atualizadas.