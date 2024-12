Siga o Papai Noel: Google lança plataforma interativa

O Google apresentou uma plataforma especial para celebrar o período natalino, intitulada “Siga o Papai Noel”. Este site proporciona aos usuários a oportunidade de acompanhar em tempo real a jornada do icônico personagem natalino enquanto ele distribui presentes ao redor do globo.

Disponível no link, a página interativa conta com um mapa que ilustra o trajeto do Papai Noel. Em dezembro, os visitantes podem observar uma contagem regressiva que culmina na manhã do dia 24, quando o bom velhinho inicia sua tradicional entrega de presentes.

Além da funcionalidade de rastreamento, o site oferece uma variedade de jogos natalinos que atendem a diferentes faixas etárias. Entre as opções estão o jogo da memória, a “Tela do Papai Noel”, onde é possível colorir imagens, e o divertido “Pula-pula de presentes”.

A seção “Guia para a Família” é outra atração da página, oferecendo informações adicionais sobre as iniciativas do Google relacionadas ao Natal, tornando a experiência ainda mais rica para os usuários.

Em um movimento paralelo, a OpenAI introduziu uma nova funcionalidade no ChatGPT que permite que os usuários interajam por voz com uma versão virtual do Papai Noel. Essa inovação possibilita conversas dinâmicas, nas quais a IA reproduz a voz característica do bom velhinho.

Os assinantes do plano Plus têm a vantagem de utilizar a função de vídeo, permitindo que o Papai Noel observe seu ambiente e comente sobre as pessoas ao seu redor durante a interação. Para acessar essa opção, basta ativar a câmera através do ícone de 🎥. Contudo, vale ressaltar que a imagem do personagem não é exibida.

Por outro lado, os usuários que não são assinantes poderão apenas desfrutar das interações por voz com a IA personalizada, limitando-se à experiência auditiva.