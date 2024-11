Erika Hilton se reúne hoje com ministro Lula para discutir fim da escala 6×1

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP)anunciou que se reunirá com o ministro Alexandre Padilha às 18h desta quarta-feira, dia 13.

Segundo Hilton, as tratativas com os líderes da Câmara dos Deputados já estão em andamento. A parlamentar manifestou interesse em dialogar também com o Presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista (PP), para impulsionar o debate no Congresso Nacional. “Desejamos estabelecer um diálogo construtivo com o governo, para que essa discussão ganhe força no Congresso”, afirmou Hilton. Ela expressou esperança de que, após a reunião com Padilha, haja oportunidade de conversação com Lira para conquistar apoio e consenso.

Hilton destacou que ainda há deputados interessados em apoiar a causa, mas que estão participando de reuniões de bancada no momento. Ela enfatizou que a pauta conseguiu unir representantes de esquerda e direita no Congresso, apesar das divergências passadas. “Esta casa, tão fragmentada, encontrou um ponto comum”, declarou a deputada, celebrando a atenção dada à classe trabalhadora e reafirmando a vitalidade da esquerda política.

O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, compartilhou otimismo sobre ultrapassar significativamente o número mínimo de assinaturas necessárias no Congresso. Ele informou que mais de 40 parlamentares do União Brasil, além de membros dos Republicanos e do PP, já demonstraram apoio. Boulos mencionou que diversos temas foram abordados na proposta, incluindo aqueles voltados para pequenos empresários e comerciantes.

Durante uma coletiva de imprensa, Erika Hilton incentivou a participação popular nas ruas além das redes sociais. “Convido todos a se manifestarem nas ruas nesta sexta-feira”, conclamou ela. “O texto é favorável à população trabalhadora deste país.”