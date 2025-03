Erick Pulgar renova com o Flamengo até 2027

A novela envolvendo a renovação do contrato de Erick Pulgar com o Flamengo chega a um desfecho satisfatório para os torcedores rubro-negros. Após um longo processo de negociações que se estendeu desde o ano passado, as conversas foram retomadas em 2025 sob a nova gestão do clube e, após uma reunião realizada nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, o acordo foi finalmente selado com o agente chileno Fernando Felicevich.

O novo contrato garantirá a permanência do jogador até dezembro de 2027, e o anúncio oficial por parte do Flamengo deve ocorrer assim que os trâmites legais forem finalizados, o que está previsto para esta tarde.

Durante as negociações, um dos pontos mais críticos foi a definição da cláusula de rescisão. O Flamengo e a equipe de Pulgar tinham valores divergentes, mas conseguiram encontrar um consenso. A multa rescisória foi fixada em 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,8 milhões). Além disso, houve discussões sobre a duração do novo vínculo.

No último ano, Pulgar havia manifestado intenção de deixar o clube ao término de seu contrato. Contudo, sua perspectiva mudou com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico. O treinador desempenhou um papel crucial na reavaliação da situação do atleta, que hoje se sente valorizado dentro do elenco.

Em declarações recentes, Pulgar expressou sua satisfação em continuar no Flamengo: “Estou muito feliz aqui. Recentemente estive com minha família e isso trouxe uma alegria adicional. O estilo de jogo do Filipe é confortável e adaptável. A força e união do grupo me fazem sentir bem e contente”, afirmou o volante chileno em um vídeo divulgado pelo clube.

Com a renovação de Pulgar concluída, o Flamengo agora volta suas atenções para outras negociações contratuais. Jogadores como Cleiton (zagueiro), Varela (lateral-direito) e os meias Gerson e Arrascaeta estão entre os atletas que devem ter seus contratos revistos nos próximos meses.