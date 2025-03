Flamengo aproveita falhas, vence o Fluminense e sai em vantagem na final

Em um emocionante confronto no Maracanã, o Fluminense conseguiu manter suas esperanças vivas ao marcar um gol nos momentos finais da partida. O atacante Keno, que entrou como substituto, aproveitou um cruzamento preciso para igualar o placar, dando ao Tricolor das Laranjeiras uma nova perspectiva na disputa.

Agora, o Flamengo se encontra em uma posição favorável, necessitando apenas de um empate no jogo de volta para garantir o título. Caso o Fluminense vença por um gol de diferença, a decisão será levada para os pênaltis. Uma vitória do time dirigido por Mano Menezes por dois gols ou mais lhe concederá o troféu.

A partida atraiu a atenção do técnico Dorival Júnior, que esteve presente no estádio para observar de perto os jogadores convocados para a seleção brasileira na próxima Data FIFA: Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Gerson.

O segundo jogo da final está agendado para o próximo domingo, com início marcado para as 16h (horário de Brasília), também no Maracanã, onde o Flamengo terá a vantagem de jogar em casa.

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, mas Wesley, com auxílio de Fábio, conseguiu abrir o placar para o Flamengo. A equipe rubro-negra demonstrou maior intensidade logo nos minutos iniciais e construiu uma boa jogada que culminou em um potente chute de Wesley. Embora Fábio estivesse posicionado para fazer a defesa, a bola acabou ultrapassando sua linha defensiva e se alojando nas redes.

Após sofrer o gol, o Fluminense começou a crescer no jogo e conseguiu equilibrar as ações. O empate parecia iminente, mas uma chance clara perdida por Arias frustrou as expectativas da equipe. Nos minutos finais do primeiro tempo, a partida tornou-se mais disputada, mas sem grandes emoções até o apito que encerrou a etapa inicial.