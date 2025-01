Eric Land conquista Top 1 no Spotify Brasil com “Pilantra e Meio”

Eric Land comemora mais uma grande conquista ao atingir o Top 1 no Spotify Brasil com o hit “Pilantra e Meio”, faixa de seu novo DVD gravado em São Paulo. A música, uma parceria com Natanzinho Lima, já ultrapassou 46 milhões de streams apenas no Spotify. Este não é o primeiro sucesso do cantor no topo das paradas: Eric já havia alcançado o Top 1 com o hit “Chorei na Vaquejada” e também com o hit Cidade inteira, consolidando-se como um dos principais nomes do forró nacional.





Além do sucesso nas plataformas de streaming, “Pilantra e Meio” tem conquistado as redes sociais. A música já inspirou mais de 150 mil criações nas bibliotecas de áudio do Instagram e do Tik Tok, mostrando seu impacto viral entre os fãs. No YouTube, os vídeos das músicas do DVD somam mais de 30 milhões de visualizações, reforçando o alcance do projeto em diferentes mídias.



Gravado no Villaggio JK, o DVD contou com participações especiais de Wesley Safadão, Mari Fernandes e Léo Santana, marcando um momento especial na carreira de Eric. “Ver a música explodir dessa forma é emocionante. Saber que o público abraçou o projeto em tantas plataformas é algo que me motiva ainda mais”, declarou o cantor.



“Tem jeito melhor de começar o ano? Feliz demais em chegarmos no Top 1 do Brasil, ainda estou sem acreditar. Muito feliz com a conquista e também com essa parceria incrível com o meu irmão Land. No 12 fi, vamos pra cima”, afirma Natanzinho Lima.



Com shows lotados por todo o Brasil e uma agenda intensa, Eric Land segue consolidando sua posição no cenário musical. “Esse Top 1 é fruto de muito trabalho e dedicação, e ainda é só o começo. Quero continuar levando o forró para o topo em todas as plataformas”, finalizou.



Na próxima sexta-feira, 24, mais uma faixa do DVD será lançada. Vem aí “Sem consideração”, com participação de Wesley Safadão, feat que promete movimentar ainda mais o alcance de Eric Land em todas as plataformas digitais.