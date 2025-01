Eric Land comemora sucesso de novo DVD com música no Top 10 do Spotify

O cantor Eric Land comemora o sucesso de seu novo DVD, gravado em São Paulo, que já tem músicas ganhando destaque no cenário nacional. O projeto reúne grandes parcerias e a energia do forró em faixas que conquistaram o público, como “Pilantra e Meio”, que figura no Top 10 do Spotify Brasil.

A gravação aconteceu no prestigiado Villaggio JK, em 23 de outubro de 2024, em uma noite repleta de emoção e alto nível de produção. Entre os convidados especiais que dividiram o palco com Eric estão grandes nomes, como Wesley Safadão, Kamisa 10, Mari Fernandes, MC Robs e Léo Santana. Cada participação trouxe um toque especial ao DVD, ampliando o alcance e o escopo do repertório.

“Misturar nossas vozes e estilos nesse projeto foi incrível. O público sente essa energia quando ouve as músicas, e isso está refletindo nos números. Ver ‘Pilantra e Meio’ na posição 8 do Spotify e com mais de 42 mil criações no Tik Tok é só o começo do que esse DVD pode alcançar”, celebra Eric Land.

O repertório do DVD equilibra sucessos animados e letras que celebram superação e liberdade, características marcantes da trajetória de Eric. “Pilantra e Meio”, por exemplo, é uma faixa que combina ritmo contagiante com uma mensagem de prejuízos, e conta com a participação de Natanzinho Lima, o que fortaleceu ainda mais sua repercussão.

Com uma superprodução que incluía cenografia grandiosa e direção musical de primeira linha, o DVD não só marca um momento especial na carreira de Eric, mas também reforça sua posição como um dos artistas mais relevantes do forró atual. Além do sucesso nas plataformas de streaming, os vídeos das músicas já lançadas acumulam milhões de visualizações no YouTube.

Eric Land continua promovendo o novo projeto com uma agenda intensa de shows e ações promocionais. O cantor se prepara para levar a energia desse trabalho aos palcos de todo o Brasil, prometendo surpreender o público com apresentações que traduzem o espírito vibrante do DVD.

Sobre Eric Land

Mais de 6 milhões de ouvintes no Spotify;

Mais de 1.1 milhões de seguidores no Instagram;

Mais de 700 milhões de visualizações no YouTube.