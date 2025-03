Eric Land anuncia agenda intensa para o Carnaval 

O cantor Eric Land está pronto para uma das épocas mais movimentadas do ano: o Carnaval. Com uma agenda intensa de apresentações, ele levará seu show para Pernambuco e Maranhão, passando por cidades como Recife, Olinda, Porto Franco, Bacabal e Caxias. Além do repertório repleto de sucessos, o artista preparou figurinos especiais para as apresentações na capital pernambucana, incluindo uma homenagem a Olinda.

“Eu mandei fazer duas roupas para os dois principais shows de Recife. Um deles é na Carvalheira, e o outro é no Carnaval de Boa Viagem, onde vamos homenagear Olinda, que virou um centro cultural dentro de Recife”, conta Eric Land.

“O figurino inspirado em Olinda trará elementos icônicos da cidade, como suas ruas históricas, o frevo e os famosos bonecos gigantes. Já o traje para Recife contará com referências culturais mais amplas da capital pernambucana“, comenta o estilista Italo Marques.

“A roupa de Olinda vai trazer referências das ruas, do frevo e dos bonecos gigantes, enquanto o look de Recife vai destacar outros símbolos marcantes da cidade”, explica o cantor.

A agenda de Eric Land no Carnaval começa no dia 28 de fevereiro em Porto Franco (MA), e segue com apresentações em Recife (PE), na Carvalheira, no dia 1º de março, além de shows em Goiana (PE) e Escada (PE) no mesmo dia. No dia 2, ele se apresenta no Carnaval de Boa Viagem, em Recife, e depois segue para Buíque (PE) e Lagoa dos Gatos (PE). No dia 3 de março, os shows acontecem em Caxias (MA) e Coelho Neto (MA). Já no dia 4, a maratona se encerra com apresentações em Coroatá (MA), Peritoró (MA) e Bacabal (MA).

Com essa programação intensa, Eric Land promete um Carnaval inesquecível, misturando a energia do forró com a cultura pernambucana.