Era simbólico uma mulher negra na disputa, agora é luta pela frente’, diz Anielle após vitória de Trump

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos durante o programa “Bom Dia, Ministra” desta quarta-feira (6) e disse que sentia esperanças na vitória de Kamala Harris.

“Acordei na madrugada para checar o resultado. Estava muito esperançosa com a Kamala Harris. Entendo que a decisão dela vir a concorrer foi um pouco tarde, talvez se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo o resultado pudesse ser diferente”, disse.

“Assim que ela anunciou [a candidatura] era o simbolismo de termos uma mulher negra disputando esse espaço que historicamente nos é negado. Tem muita luta pela frente, é impossível a gente acordar e ver esse resultado sem pensar no tanto que ainda temos que caminhar”.

Trump venceu o pleito americano na madrugada desta quarta, com a conquista de 277 delegados dos 538 do Colégio Eleitoral. A vitória do Republicano tem sido comentada nesta manhã por membros do governo Lula (PT) e da oposição.