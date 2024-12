Era o último dia dela na Tailândia, dizem amigos de brasileira morta em incêndio

A médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, 24, e seu noivo, Fernando Lages Ressurreição, 28, estavam no último dia de viagem à Tailândia quando houve o incêndio em um hotel, em Bancoc, que vitimou a brasileira e mais dois homens, neste domingo (29). Fernando está hospitalizado com uma fratura no pé, mas não corre riscos.

Amigos que preferiram não se identificar informaram à Folha que o casal já estava pronto para voltar ao Brasil. Publicação de Carolina nas redes sociais neste domingo continha a foto de um prato típico da Tailândia com a frase “O último Pad Thai. Até a próxima”. A viagem era um sonho dela.

A médica era filha da médica dermatologista Lara Canales. A família foi avisada da morte por ligação na tarde de domingo.

Colaboradora do HGE (Hospital Geral do Estado), Carolina foi descrita em nota da Secretaria de Saúde de Alagoas como “uma pessoa de humanidade ímpar e de coração generoso, que conquistava a todos”.

“O legado de cuidado, empatia e amor pelo próximo ficará marcado”, diz o texto.

O Governo de Alagoas disse que acompanha de perto todas as tratativas e está em diálogo com as famílias e com o serviço consular brasileiro.

Segundo o jornal tailandês Khaosod, os três turistas sul-coreanos que estavam no quarto em que começou o incêndio estão sendo procurados. O fogo foi contido no quarto 511, no qual os investigadores encontraram uma cama extremamente danificada, o que indica que esse foi o ponto de origem.

Amigos do casal afirmaram que eles acordaram com a fumaça e tentaram fugir. Em algum momento, se desencontraram. Fernando conseguiu pular pela janela de outro quarto, sofrendo uma fratura na queda. Carolina, segundo o Khaosod, ficou desorientada e correu em direção ao quarto 511, onde começou o fogo.

Ela morreu no local, enquanto outros dois homens foram hospitalizados, mas não sobreviveram.

Carolina e Fernando fariam a viagem de volta ao Brasil no domingo e na segunda-feira (30). A embaixada brasileira na Tailândia já está em contato com a família de Carolina, que deve viajar ao país para liberar o corpo. A família de Fernando também deve ir ao país para acompanhá-lo.

O hotel em que ocorreu o incêndio fica na região de Khao San em Bancoc, conhecida por seus bares e albergues.

Havia 75 pessoas no albergue, 34 das quais foram resgatadas do terraço.