Epidemia silenciosa: os desafios da obesidade no Brasil e o que esperar para o futuro

No Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro, é importante refletir sobre um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil e no mundo. Descrita como um mal do século, é considerada uma doença crônica progressiva e uma epidemia global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão acima do peso, destes, 500 milhões são considerados obesos.

Uma pesquisa apresentada no Congresso Internacional sobre o tema em 2024, realizado em São Paulo, revela dados alarmantes: com base nas tendências atuais, quase metade dos adultos brasileiros (48%) podem apresentar sobrepeso até 2044. Isso significa que, em apenas 20 anos, três quartos da população adulta do Brasil poderão ser classificados como obesos ou com sobrepeso. Atualmente, 56% dos brasileiros já se enquadram nessas categorias.

Segundo o Dr. Edson Ramuth, fundador do Emagrecentro, rede referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, entre os principais fatores que enfrentamos hoje, destacam-se:

Sedentarismo

“Vivemos em uma era marcada pela tecnologia e pela conveniência, onde muitas atividades diárias são realizadas de forma sedentária, como trabalhar em frente ao computador, assistir à televisão e utilizar transportes motorizados para deslocamentos curtos”, explica Ramuth. Ele também ressalta que a inatividade física leva à diminuição do gasto calórico, resultando no acúmulo de gordura corporal. “Quando as calorias consumidas excedem aquelas queimadas pelo corpo, o resultado é o ganho de massa excessiva, que, ao longo do tempo, pode se transformar em algo grave”, complementa.

Hábitos alimentares inadequados

Sabemos que os hábitos que temos hoje em nossa sociedade contribuem negativamente para essa realidade. “A rotina insana muitas vezes limita o acesso da população a uma alimentação adequada, levando-nos a optar por alternativas mais rápidas, como o fast food, que resultam em uma dieta pouco saudável, rica em calorias, gorduras e açúcares, criando um ciclo vicioso”, relata Edson.

Em muitas regiões do Brasil, os produtos frescos, como frutas e verduras, são escassos ou caros, enquanto os alimentos ultraprocessados são mais acessíveis e baratos.

Doenças crônicas

Não podemos esquecer que a obesidade está ligada a doenças crônicas, como diabete, hipertensão e problemas cardiovasculares, que aumentam o risco de complicações. Pressões sociais e padrões de beleza criam estigmas, contribuindo para problemas emocionais como ansiedade e depressão, que podem resultar em comportamentos alimentares disfuncionais.

“É importante buscar profissionais qualificados para diagnóstico e orientação. Para entender as causas e desenvolver estratégias eficazes, proporcionando um plano individualizado que atende às necessidades de cada pessoa e promovendo um estilo de vida melhor”, orienta o médico.

Além disso, ele aborda a importância da prevenção e como certos hábitos podem ajudar a evitá-los. Manter uma alimentação balanceada, consumindo uma variedade de proteínas, saladas ,verduras e legumes, e limitar a ingestão de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares é fundamental.

A prática regular de atividade física também é importante. Isso inclui aeróbicos, como natação e dança, fortalecimento muscular, como alongamentos e musculação, além de opções recreativas, como andar de patins, pedalar e jogar esportes coletivos. “Exercícios são aliados poderosos já que contribuem para o controle do peso, fortalece músculos e ossos e eleva o humor e a autoestima”, finaliza Ramuth.