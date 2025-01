Enzo Henrique celebra estreia no cinema nacional

O ator Enzo Henrique vive um grande momento em sua carreira: a estreia no cinema nacional interpretando o vilão Genesinho no filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, baseado na obra de Mauricio de Sousa.

Enzo começou sua trajetória artística no teatro e, ao longo dos anos, construiu uma base sólida de dedicação e aprendizado que o levou até essa oportunidade. “Acho que o maior desafio foi pausar minha rotina e me adaptar a algo totalmente novo. No começo dava um friozinho na barriga, mas eu sabia que era uma grande oportunidade”, relembra o ator sobre os primeiros passos no projeto.

O reconhecimento pelo papel de Genesinho

O papel já trouxe reconhecimento e carinho de amigos e familiares, que acompanham de perto sua jornada. “Meus amigos ficaram super animados quando souberam que eu tinha conseguido o papel de Genesinho. Foi muito bom sentir esse apoio, porque sabem do meu esforço e dedicação”, conta ele.

Mesmo em meio aos desafios de sua nova rotina, Enzo mantém os pés no chão e busca inspiração nos momentos simples ao lado de quem ama. “O que eu mais sinto falta é de estar com minha família e de aproveitar momentos tranquilos, como curtir o mar com os amigos. Sempre que posso, faço questão de voltar e aproveitar ao máximo”, revela o ator, que vive em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Planos para o futuro e novos desafios

Com planos de trazer projetos culturais para sua cidade no futuro, Enzo enxerga sua estreia como uma forma de inspirar outras pessoas. “É uma forma de mostrar que, com dedicação e foco, é possível alcançar grandes coisas, não importa de onde a gente venha. Saber que meu trabalho vai ser visto por pessoas de todo o país me enche de felicidade e motivação para continuar buscando sempre o meu melhor”, diz ele, que começou 2025 com a expectativa de conquistar ainda mais espaço no cenário artístico.