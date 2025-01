Entre os 500 mais ouvidos do mundo: Henrique & Juliano surpreendem em primeira semana de 2025

Os irmãos tocantinenses encerraram 2024 como os artistas mais executados e iniciam 2025 em grande estilo. Henrique & Juliano alcançam 472º posição em ouvintes mensais no mundo, são quase 18 milhões de pessoas fieis que consomem o conteúdo. O mais recente projeto “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo/Vol. 1)” garantiu a 2º posição entre os álbuns mais ouvidos no Brasil entre 27/12 e 02/01.

Os feitos não param por aí! Na mesma semana, outros oito projetos cravaram o sucesso no ranking: 7º “O céu explica tudo (Ao vivo)”, 8º “To be (Ao vivo em Brasília)”, 26º “Ao vivo no Ibirapuera”, 36º “Novas histórias (Ao vivo)”, 53º “Menos é mais (Ao vivo)”, 54º “Manifesto musical (Ao vivo / Vol. 1)”, 83º “Ao vivo em Brasília (Deluxe)” e 113º “Ao vivo em Palmas”. O projeto “O céu explica tudo (Ao vivo)”, que lançou o sucesso “Vidinha de balada”, está há mais de 216 semanas no Top Albums Brasil.