Entidades médicas pedem que Anvisa fiscalize produtos com ação hormonal usados em chips da beleza

Especialistas definem como alarmante o aumento do uso de implantes hormonais manipulados não aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conhecidos como chips da beleza.

A depender da combinação de substâncias, os dispositivos prometem perda de peso, redução da celulite, virilidade, aumento da massa muscular e da libido, ação antienvelhecimento e melhora dos sintomas da menopausa.

Em contrapartida, o risco à saúde é alto. Os efeitos adversos mais frequentes são os cardiovasculares, como infarto, derrame, embolia, arritmia, hipertensão e dislipidemia (doença ocasionada pelo excesso de colesterol e triglicérides no sangue).

O assunto foi discutido durante o 79º Congresso Brasileiro de Cardiologista, realizado em Brasília, de 20 a 22 de setembro.

Estes produtos contêm esteroides anabolizantes e outras substâncias com ação hormonal. São comercializados por médicos e até por pessoas fora da área da saúde sem controle e fiscalização. Não há respaldo científico para fins estéticos e de performance, e nem dados de eficácia e segurança.

Segundo Clayton Macedo, presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e da Abeso (Associação Brasileira para o uso da Obesidade e Síndrome Metabólica), o uso desses produtos também é relacionado a casos de dano no fígado, hepatite medicamentosa e infertilidade.

Preocupadas com o cenário, no fim de agosto, 19 sociedades e entidades médicas se uniram para pedir à Anvisa a proibição da fabricação, importação, manipulação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de medicamentos com ação hormonal em tipos farmacológicos, combinações, doses ou vias não registradas na agência.

Entre as entidades que assinaram o documento estão a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), a Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), a Abeso (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) e a Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

Do encontro saiu uma proposta de resolução contra os implantes hormonais não aprovados, que foi entregue à Anvisa.

“Ninguém é contra a venda de produto aprovado. O que queremos é que não seja comercializado o que não foi aprovado. A Anvisa proíbe propaganda de implantes hormonais, mas as empresas fazem abertamente. Algumas captam voluntários nas redes sociais para cursos de hormônios. Eles servem de cobaia para os médicos aprenderem a aplicar esses implantes. E a propaganda é que vão levar a felicidade para os indivíduos. É algo bem grave”, relata Macedo.

Segundo o médico, já ocorreram duas reuniões com a Anvisa para tentar colocar a proposta em discussão —a última na quarta-feira (25).

As sociedades médicas afirmam que a Anvisa precisa regulamentar a manipulação de medicamentos somente pela via de administração na qual o medicamento foi registrado. Uma via diferente necessita de

dados científicos publicados de eficácia, segurança e desfechos a longo prazo.

“Deixamos bem claro nossa insatisfação e a urgência da matéria. Se comprometeram em dar celeridade. Ficaram de discutir com a chefia. Vamos nos preparar para judicializar em uma ação civil pública”, comenta Macedo.

A reportagem questionou a Anvisa sobre o assunto na tarde de sexta-feira (20). Na quarta (25), o órgão disse que tem o assunto como prioridade e que “vem realizando reuniões com associações médicas sobre o tema”.

As sociedades e entidades médicas também idealizaram o Programa Vigicom-Hormônios. É uma plataforma que funciona como um observatório de dados do mau uso de hormônios e suas complicações. De início, apenas médicos terão acesso. Num segundo momento, será aberta a todos.

MULHERES CADA VEZ MAIS JOVENS PROCURAM PELO CHIP DA BELEZA

Entre os dispositivos não aprovados utilizados indiscriminadamente está o chip da beleza implante hormonal subcutâneo colocado principalmente nos glúteos e abdômen.

De acordo com Alexandra Oliveira de Mesquita, diretora do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia e cardiologista do Hospital de Base do Distrito Federal, a busca pelo corpo perfeito é responsável pelo aumento do uso do chip, principalmente por mulheres cada vez mais jovens.

“Esse aumento acarreta um grande ônus para a saúde pública e privada. Primeiro pelo número exagerado de exames solicitados, muitas vezes inúteis e repetidos, e depois pelos gastos com as complicações do uso desses dispositivos”, diz a cardiologista.

No congresso de cardiologia, a médica alertou sobre os malefícios do produto à saúde do coração da mulher.

O chip pode provocar hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, a trombose, a embolia e a deficiência cardíaca. Há outras consequências como queda de cabelo, acne, aparecimento de pelos pelo corpo, inclusive na face, aumento do clitóris, engrossamento irreversível da voz, atrofia mamária, alterações menstruais e infertilidade. Há ainda a possibilidade de desencadear uma alergia grave e levar a pessoa à morte.

Produzidos em farmácias de manipulação, esses dispositivos são implantados de forma indiscriminada, o que preocupa os médicos. São vendidos sem bulas, sem informações sobre os componentes e suas doses, e sem nota fiscal. Não há controle ou fiscalização.

“Nós não sabemos o que tem dentro desse chip, quanto tempo ela vai ficar com esse hormônio e como será liberado. Além disso, esses chips são implantados em qualquer lugar, em clínicas que não são fiscalizadas, sob anestesia local, e podem ser colocados por profissionais não médicos”, afirma Alexandra de Mesquita.

Os chips da beleza misturam vários hormônios, substâncias e até medicamento. Entre eles, estão gestrinona, testosterona, estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo) e outras.

“O mais comum é gestrinona, um anabolizante derivado da progesterona, que foi usado no passado como anticoncepcional e usado para endometriose. Eles misturam com a própria testosterona, eles misturam com um remédio para a diabetes que chama metformina, que pode ter um efeito parcial no emagrecimento. Pegaram um produto que o governo distribui e transformaram num produto de luxo”, explica Macedo.

