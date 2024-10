Entenda por que caminhar diariamente é a chave para viver mais

Outubro é o Mês do Idoso. Com isso, a longevidade se torna um tema central no período. Um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), publicado no The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, revelou que caminhar pelo menos 7,5 mil passos diários é um fator benéfico não apenas para a saúde física, mas também para o controle de condições como a asma moderada ou severa em adultos.

Os dados comprovam que a atividade impacta significativamente o bem-estar e, por conseguinte, a expectativa de vida. “Muitas vezes, as pessoas subestimam o poder de um hábito tão simples. No entanto, a caminhada diária é uma forma eficaz de manter a saúde em dia, prevenir doenças e garantir um envelhecimento mais saudável e ativo”, afirma Jéssica Ramalho, Diretora de Operações da Acuidar, rede de cuidadores especializados.

A seguir, confira algumas das principais vantagens evidenciadas pela profissional em relação ao hábito.

Fortalecimento do sistema cardiovascular

Caminhar regularmente é fundamental para fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea. Segundo Jéssica, a prática reduz a pressão arterial e os níveis de colesterol, diminuindo o risco de doenças cardíacas. Com um coração mais saudável, a probabilidade de viver mais e com qualidade aumenta significativamente, especialmente entre os idosos.

Controle do peso e metabolismo eficiente

A manutenção de um peso saudável é essencial para a longevidade, e a caminhada desempenha um papel vital nesse aspecto. Com o metabolismo mais ativo, a queima de calorias se torna mais eficiente. “A prática regular pode prevenir a obesidade, que está ligada a várias doenças crônicas, como diabetes e hipertensão”, reforça a especialista.

Aumento da mobilidade e redução de lesões

Jéssica também explica que a caminhada regular ajuda a aumentar a flexibilidade e a força muscular, reduzindo o risco de quedas e lesões. Essa melhoria na mobilidade não apenas permite que os idosos mantenham a independência, mas também contribui para uma vida mais ativa e prolongada.

Benefícios para a saúde mental e socialização

A saúde mental é um componente vital para a longevidade. Caminhar promove a liberação de endorfinas, melhorando o humor e reduzindo sintomas de ansiedade e depressão. Além disso, a caminhada pode ser uma atividade social, permitindo que os idosos se conectem com outras pessoas. “Essa interação é fundamental para um envelhecimento saudável aumenta significativamente a expectativa de vida”, esclarece.

Estímulo à saúde óssea

Outro benefício importante da caminhada é o fortalecimento dos ossos. Essa atividade de baixo impacto ajuda a aumentar a densidade óssea, reduzindo o risco de osteoporose, uma condição comum entre os idosos. Com ossos mais fortes, o público tem menos chances de sofrer fraturas e lesões, o que contribui para uma vida mais longa e saudável.