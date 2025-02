Arthur Zanetti inicia nova jornada como professor de Ginástica Artística

Arthur Zanetti, um dos maiores ícones da ginástica artística masculina no Brasil, assume oficialmente o papel de professor aos 34 anos. O renomado campeão olímpico e detentor de inúmeros títulos nacionais e internacionais deu início à sua nova trajetória como técnico, começando suas atividades em São Caetano do Sul, cidade que sempre representou com orgulho durante sua carreira esportiva.

A nova fase profissional de Zanetti começou neste mês, com a condução de aulas para crianças na faixa etária de 5 a 7 anos, no Centro de Excelência de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall’Anese, localizado no Bairro Boa Vista. Este é o mesmo local onde o jovem Arthur iniciou sua jornada vitoriosa no esporte.

“Iniciei meus treinos aqui no Agith aos 7 anos e, um ano depois, fui incentivado a participar das competições pelo meu treinador Marcos Gotto, que esteve comigo ao longo de toda a minha carreira”, recorda Zanetti, que conquistou medalhas em todas as competições significativas de ginástica artística, incluindo Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, campeonatos Paulista e Brasileiro, além de eventos internacionais como Sul-Americano, Pan-Americano e Olimpíadas.

Embora tenha desfrutado imensas alegrias ao conquistar medalhas ao redor do mundo, uma experiência se destaca acima das demais. “Vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012 e a prata nos Jogos do Rio em 2016 foram momentos indescritíveis. No entanto, nada se compara à alegria que senti quando meu filho Liam nasceu. Foi uma emoção que eu nunca havia experimentado antes”, relata Zanetti. Liam já é uma presença constante no Centro de Treinamento de Ginástica, especialmente nos dias em que seu pai não está lecionando. “Ele parece ter talento“, brinca o ex-atleta.

TRANSIÇÃO PARA A NOVA CARREIRA

No início deste ano, após anunciar sua aposentadoria das competições de ginástica artística, Zanetti recebeu um convite da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) para assumir o cargo de professor na modalidade.

“Sempre tive o desejo de me tornar professor ao longo da minha trajetória como atleta. Quando decidi me aposentar, recebi o convite do secretário Mauro Chekin para ensinar crianças e começar do zero esse novo processo rumo à carreira de treinador”, explicou Zanetti.

Como professor, Arthur Zanetti traz consigo não apenas a experiência adquirida durante seus anos como atleta elite, mas também valores como perseverança e dedicação. Ele também menciona uma qualidade inesperada que desenvolveu ao longo do tempo: a austeridade. “Mas não se enganem, isso não é tudo. É fundamental estabelecer disciplina em primeiro lugar para formar não apenas atletas competentes, mas também cidadãos íntegros e completos“, conclui o professor Arthur Zanetti.



