Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta agitam São Paulo com grandes atrações

Neste domingo (16), o Acadêmicos do Baixo Augusta, maior bloco de carnaval da cidade e precursor da reocupação cultural de São Paulo, anuncia o quarto e último ensaio deste ano! De forma gratuita, o público poderá acompanhar de perto os preparativos do bloco, que nesta edição sairá sob o tema de A Força dos Nossos Pagodes, uma referência à canção do homenageado deste ano, o sambista e compositor Jorge Aragão. O evento acontece na Audio, localizado na Zona Oeste de São Paulo, a partir das 14h. O acesso é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ticket360 e nas redes sociais, a partir desta quinta-feira (13).

Desde o dia 16 de janeiro, o Baixo Augusta reuniu mais de 15 mil foliões, que cantaram com a Banda do Baixo Augusta músicas marcantes como Já É, Magalenha, Baianidade Nagô e Pra Frente.

Atrações Confirmadas para o Ensaio

Para este ensaio, o bloco terá a participação especial da Banda do Baixo Augusta ao lado da madrinha do bloco, Tulipa Ruiz, e dos cantores Simoninha, André Frateschi, Bruna Pazinato e Hevelson Oliveira. A programação do dia receberá também a diva do Acadêmicos do Baixo Augusta, Thelminha, além de outras participações surpresas de artistas e celebridades.

Na Audio, o público terá acesso à praça de alimentação, área para fumantes e acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD).

Mais informações nos Instagram do Acadêmicos do Baixo Augusta e Audio

O Cortejo do Baixo Augusta

Os encontros realizados pela Baixo Augusta Produções serviram de palco para os preparativos do cortejo que está marcado para ocorrer no dia 23 deste mês, entre as esquinas da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, pontualmente às 14h.