Engavetamento de 95 Veículos Deixa Feridos no Cazaquistão

Um grave engavetamento envolvendo 95 veículos resultou em pelo menos 12 feridos na manhã desta sexta-feira (3) no Cazaquistão. A informação foi divulgada pela agência de notícias turca Anadolu, que se baseou em dados fornecidos pelas autoridades de trânsito locais.

As condições climáticas adversas levaram as autoridades a implementar restrições temporárias na rodovia que liga a cidade de Petropavl à capital, Astana. Imagens do local mostram uma intensa nevasca, evidenciando os desafios enfrentados pelos motoristas na região.

Segundo o comunicado oficial, a colisão massiva ocorreu logo após uma melhora nas condições meteorológicas e a subsequente liberação do trecho da rodovia. O acidente teve lugar nas proximidades da aldeia de Zhanatalap, situada a aproximadamente 27 quilômetros ao norte de Astana.

A nota da autoridade de trânsito confirma que 12 pessoas sofreram ferimentos e foram prontamente encaminhadas a um hospital para atendimento médico. Além disso, das 95 viaturas envolvidas no engavetamento, 85 já foram recuperadas. As equipes estão atualmente empenhadas em operações de limpeza da estrada para restabelecer a normalidade no tráfego.