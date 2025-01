Cenipa investiga acidente aéreo no Cazaquistão

Na quinta-feira (2), especialistas do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira, localizados em Brasília, iniciaram o processo de análise das caixas-pretas do avião Embraer 190 (matrícula 4k-AZ65), que se acidentou em Aktau, no Cazaquistão, no dia 25 de agosto. O trágico incidente resultou na morte de pelo menos 38 pessoas entre as 67 que estavam a bordo, incluindo cinco membros da tripulação. O voo, operado pela Azerbaijan Airlines, partiu de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, na Rússia.

As caixas-pretas, que contêm gravações cruciais dos dados de voo e das comunicações da tripulação, são essenciais para a elucidação das causas do acidente. Em nota oficial, a Aeronáutica declarou que a “extração, aquisição e validação dos dados contidos nos gravadores de voo ocorrerão no menor prazo possível”. As atividades estão sendo conduzidas no laboratório especializado do Cenipa.

Colaboração Internacional

A Força Aérea Brasileira revelou que a análise será acompanhada por três investigadores cazaquistaneses e técnicos convidados da Azerbaijão e da Rússia. A FAB destacou que o relatório final da investigação será de responsabilidade exclusiva da Autoridade de Investigação do Cazaquistão. Assim, as operações estão sendo realizadas em parceria com a entidade responsável pela investigação de acidentes naquela nação, vinculada ao ministério dos transportes.

Nesta mesma semana, o Cenipa reafirmou seu papel como referência em investigações internacionais. A Aeronáutica explicou que o uso de tecnologias avançadas, como animações em realidade virtual tridimensional (3D), proporciona uma visualização detalhada do voo, permitindo aos investigadores analisar com maior precisão parâmetros como trajetória, velocidade e altitude da aeronave, além do funcionamento dos sistemas e da resposta aos comandos de voo.

De acordo com relatos de agências internacionais, o avião desviou de sua rota original antes de cair do lado oposto ao Mar Cáspio. Investigações preliminares levantam suspeitas sobre a possibilidade de que a aeronave tenha sido atingida por defesas antiaéreas russas durante operações contra drones ucranianos.