Avião da Azerbaijan Airlines cai no Cazaquistão

Na quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024, uma aeronave da Azerbaijan Airlines, fabricada pela Embraer, sofreu um acidente durante o trajeto de Bacu, capital do Azerbaijão, para Grózni, na Rússia. O incidente ocorreu nas proximidades da cidade de Aktau, no Cazaquistão.

O voo, que transportava 67 pessoas, incluindo passageiros e tripulação, enfrentou problemas críticos de navegação, com oscilações de altitude registradas por mais de 70 minutos antes da queda. Informações do site de monitoramento Flighradar24 destacam que a aeronave apresentou interferência no sistema GPS durante o voo.

Segundo as autoridades locais, pelo menos 27 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. Relatos preliminares indicam que os feridos foram vistos saindo da parte da fuselagem que permaneceu intacta após o impacto. A Associated Press também reportou que 28 pessoas sobreviveram, sendo que 22 delas foram hospitalizadas devido aos ferimentos sofridos. Infelizmente, mais de 30 pessoas não resistiram ao acidente, e os números estão sujeitos a atualização conforme as operações de resgate prosseguem.

A aeronave Embraer 190, identificada como voo J2-8243, foi forçada a realizar um pouso de emergência a cerca de três quilômetros da cidade de Aktau. A companhia aérea informou que a mudança na rota foi necessária devido à presença de nevoeiro em Grózni. A queda ocorreu em uma área portuária do Cazaquistão.

Imagens gravadas por testemunhas mostram a aeronave em chamas antes de tocar o solo. O Ministério de Emergências do Cazaquistão comunicou que as equipes de combate a incêndio conseguiram controlar as chamas rapidamente e que os sobreviventes foram encaminhados para hospitais nas proximidades.

As autoridades cazaques iniciaram investigações para apurar as causas do acidente, considerando possíveis falhas técnicas como um dos fatores a serem analisados. A agência Interfax da Rússia noticiou que a investigação já está em andamento.