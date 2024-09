Energia começa a voltar no centro de SP após 9h de apagão

Pelo menos nove ruas do centro de São Paulo estão sem luz desde a noite desta quinta-feira (12). Por volta das 7h50, a Enel informou que restabeleceu a energia de 75% dos clientes afetados.

Moradores reclamam do apagão na Bela Vista e no Bixiga, inclusive nas avenidas Brigadeiro Luiz Antônio e 9 de Julho.

Relatos nas redes sociais apontam faltam de luz na região pelo menos desde às 22h de ontem. Usuários do Bluesky e do Facebook usaram seus perfis para comunicarem.

Enel diz que levou geradores para a região para garantir o fornecimento de energia. “Técnicos da companhia seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento em definitivo para todos os clientes o mais brevemente possível”.

Empresa não informou o número de clientes afetados pela falta de energia elétrica.

É o segundo apagão no centro de SP em 10 dias. Em 3 de setembro, cerca de 800 imóveis da rua 25 de Março ficaram sem luz por várias horas.

Enel anunciou investimento de R$ 20 bilhões para melhorias na rede

Ontem, a Enel anunciou o investimento de R$ 20 bilhões até 2026 em suas três concessões de distribuição de energia elétrica no Brasil -São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O dinheiro será usado para melhorias na rede de baixa tensão sob gestão da companhia, além da contratação de aproximadamente cinco mil novos empregados próprios e reforço no atendimento em call centers.

Anúncio de investimento em redes de distribuição ocorre às vésperas da temporada de chuvas deste ano, e um ano após a empresa sofrer com as chuvas intensas que derrubaram trechos das redes e prejudicaram os serviços da companhia. No Ceará, os investimentos também aumentaram 45% e serão de R$ 1,6 bilhão ao ano. Já no Rio, serão investidos aproximadamente de R$ 1,16 bilhão ao ano até 2026.

Nota da Enel – 13/09/2024

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu na manhã de hoje a energia para 97% dos clientes afetados pela interrupção no fornecimento registrada em alguns *trechos ruas do bairro Bela Vista, no centro da capital, ontem (12/9). Técnicos da companhia seguem trabalhando para normalizar o serviço em definitivo para todos os clientes o mais brevemente possível. Dada a complexidade do trabalho em rede subterrânea, a companhia também vai instalar alguns geradores no local enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da ocorrência.