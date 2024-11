Enem 2024: 3,15 milhões participaram da primeira etapa

Na tarde de domingo, 3 de novembro, mais de 3,15 milhões de estudantes participaram da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, conforme dados preliminares divulgados pelo Ministério da Educação. Esse número representa uma adesão de 74,4% entre os mais de 4,3 milhões de inscritos no exame. O balanço foi apresentado em Brasília pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios.

O interesse crescente dos estudantes concluintes do ensino médio pela participação no Enem foi destacado por Camilo Santana como um dos aspectos mais relevantes desta edição. Observou-se um aumento significativo na inscrição de alunos da rede pública, com 94% desse grupo participando do exame — um salto de 36% em relação ao ano anterior. Em 14 das 27 unidades federativas do país, todos os concluintes se inscreveram para o exame.

Santana atribui esses resultados ao impacto positivo das políticas públicas que incentivam a participação estudantil. Ele destacou o programa Pé-de-Meia, que oferece um incentivo financeiro adicional aos estudantes que completarem as provas do Enem, como um fator motivador. Em reconhecimento a esse esforço, os participantes receberão uma parcela extra de R$ 200 em 2025.

As análises apresentadas pelo Ministério são fundamentadas no Censo Escolar 2023. Esta pesquisa fornece dados detalhados sobre o número de estudantes matriculados no último ano do ensino médio nas escolas públicas. Resultados finais do exame serão divulgados em janeiro de 2025.

O primeiro dia do exame incluiu questões sobre linguagens e ciências humanas, além da redação cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil“. A segunda etapa ocorrerá no domingo seguinte, dia 10 de novembro, com foco em ciências da natureza e matemática. O gabarito oficial será disponibilizado pelo Inep em 20 de novembro.

Manuel Palacios confirmou que o primeiro dia do exame transcorreu sem problemas significativos. A logística de aplicação foi considerada bem-sucedida, com planos para replicar essa eficácia na próxima semana.

O Enem deste ano abrangeu 1.753 municípios, utilizando mais de 10 mil locais de prova e cerca de 149 mil salas. Contudo, quase cinco mil participantes foram desclassificados por infrações como uso de eletrônicos ou descumprimento das regras do exame.

Para aqueles que enfrentaram dificuldades logísticas ou problemas de saúde durante a prova, haverá uma oportunidade de reaplicação entre os dias 11 e 15 de novembro. As provas reaplicadas ocorrerão nos dias 10 e 11 de dezembro.

Reconhecido como principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil através do Sisu e Prouni, o Enem também serve como critério para programas como o Fies. Além disso, suas notas podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas com o Inep, facilitando o ingresso dos estudantes brasileiros em universidades lusitanas.