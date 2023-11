Enel SP anuncia medida de apoio a clientes com tarifa social e eletrodependentes

Ciente dos transtornos provocados pela interrupção do fornecimento de energia em São Paulo, decorrentes do evento climático severo, com ventos de até 104 km/h que atingiram de forma abrangente a área de concessão da companhia no dia 03 de novembro, a Enel Distribuição São Paulo anuncia uma medida de apoio em caráter excepcional para auxiliar clientes de baixa renda cadastrados no benefício da tarifa social de energia elétrica, segundo os critérios definidos na Lei n° 10.438, de 2002. O auxílio também será concedido aos clientes residenciais eletrodependentes, que utilizam equipamentos elétricos para sobreviver, previamente cadastrados na distribuidora.

Consumidores de baixa renda da área de concessão da Enel São Paulo incluídos no benefício da tarifa social de energia do Governo Federal que ficaram mais de 48 horas sem energia terão isenção do pagamento de três contas de luz, já a partir de dezembro. Todos os clientes eletrodependentes que tiveram o fornecimento afetado também terão o mesmo apoio. A isenção nas contas de energia vale apenas para os clientes cadastrados previamente nessas categorias antes da data do evento climático que afetou severamente a rede de distribuição no dia 3 de novembro em São Paulo. Caso esses clientes possuam débitos anteriores com a distribuidora, até três contas em atraso serão abonadas em substituição à isenção.

Essa medida de apoio demonstra a sensibilidade e o compromisso social da empresa, cuja atuação é pautada pelo relacionamento responsável com as comunidades em que atua, especialmente com aqueles clientes mais vulneráveis. A companhia entende que a energia é um insumo essencial à sociedade e se solidariza com todos os consumidores impactados pelos severos danos causados pelas tempestades à rede elétrica.