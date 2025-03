Endometriose e Estresse: Psicanalista alerta como a doença afeta o estado emocional da mulher

No mês de março, mês de comemoração internacional do dia da mulher, também é um período de conscientização sobre os impactos da endometriose na saúde feminina.

O avanço de casos de endometriose entre as mulheres, abre portas para um debate importante sobre a saúde da mulher e a necessidade de um acompanhamento periódico para detecção precoce da doença, facilitando o controle dos sintomas e evitando outras complicações clínicas. Além disso, existe um aspecto da psicossomática relacionada a este problema que nos aponta para possíveis sofrimentos emocionais que afetam o sistema nervoso da mulher.

Mas o que vem a ser a Endometriose? É uma doença do espectro ginecológico que atinge muitas mulheres em idade reprodutiva. É uma condição muito dolorosa e pode causar sérias dificuldades na vida da mulher, pois o tecido uterino (endométrio) ao crescer fora do local correto, afeta a estrutura fisiológica do órgão reprodutor feminino gerando muito incômodo, cólicas e sangramentos intensos, levando inclusive à necessidade de uma intervenção cirúrgica ou até mesmo, a infertilidade.

Segundo a psicanalista Andrea Ladislau, no campo emocional, a endometriose, além de todas as complicações físicas já citadas, também pode ter causas psicológicas relacionadas a insegurança, frustração, ressentimentos, desapontamentos e tristeza.

“Principalmente, em mulheres muito ativas e independentes que direcionam sua energia para o trabalho, cujas prioridades incluem o crescimento na carreira. É uma forma do corpo sinalizar que é preciso desacelerar e valorizar sua própria essência feminina”, explica Andrea.

A psicanalista complementa que também podemos associar a esse diagnóstico, a falta de confiança nos relacionamentos, a ansiedade elevada, o excesso de busca por perfeccionismo e a propensão à insatisfação constante.

Toda essa análise está relacionada à psicossomática, na qual algumas doenças do corpo humano se desenvolvem devido a um certo modo de pensar, uma certa ilusão ou emoção e que na maioria das vezes são emoções negativas, pensamentos, atitudes e bloqueios, como medo, raiva, agressão, desespero, etc.

“Porém, apesar de todo o fundo emocional atrelado à Endometriose, o quanto antes for diagnosticada e tratada, melhor serão os resultados do tratamento. E a psicoterapia pode ajudar e muito, no mergulho ao centro de si, para que a mulher acometida por essa doença, possa descobrir e compreender a causa psicológica de tanto sofrimento”, diz.

A especialista ressalta que as doenças físicas nos colocam em contato com nossas pendências e fraquezas, e assim nos possibilitam uma autoanálise, que por sua vez é o primeiro passo de uma caminhada na busca da transformação pessoal e íntima das nossas atitudes e pensamentos perante a vida.

“As pesquisas reforçam que a informação sobre o tema é muito importante para desmistificar os preconceitos e incertezas em relação a doença. O diagnóstico precoce e é fundamental para alertar as mulheres da importância na busca pelo cuidado com seu corpo e com as questões intimas que, muitas vezes, são negligenciadas devido à urgência da vida cotidiana e das muitas funções da mulher contemporânea”, finaliza.