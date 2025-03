O diagnóstico tardio da endometriose e as possíveis consequências para a saúde da mulher

A endometriose é uma doença ginecológica crônica que atinge muitas mulheres em idade reprodutiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Endometriose afeta atinge cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo. Somente no Brasil, a doença afeta mais de 7 milhões. É caracterizada pelo crescimento do tecido semelhante ao endométrio (camada que reveste o útero) fora do órgão, podendo atingir ovários, trompas de falópio, intestino e outros órgãos da pelve ou mesmo fora dela.

O Dr. Walter Pace, Professor Doutor em Ginecologia e Titular da Academia Mineira de Medicina, explica que a endometriose é uma doença evolutiva e o diagnóstico tardio pode trazer complicações para a mulher. “À medida que a doença vai se agravando, pode causar lesões e acometer outras áreas, tais como os nervos da região pélvica, a bexiga, o intestino, e pode, inclusive, afetar regiões à distância, a exemplo do pericárdio e do diafragma”, revela o médico.

Um estudo realizado no Hospital Rigshospitalet da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, com dados de mais de 300 mil mulheres, revelou que a endometriose aumenta em 35% o risco de infarto e em 20% a probabilidade de acidente vascular cerebral (AVC). Os resultados foram apresentados no Congresso Europeu de Cardiologia (ESC 2024).

Sintomas

Os sintomas da endometriose podem se manifestar de forma diferente em cada mulher, mas alguns sinais são recorrentes. Entre os mais comuns estão dores intensas durante a menstruação, desconforto durante a relação sexual, alterações no funcionamento intestinal e urinário, cansaço, fadiga, inchaço abdominal, entre outros. Além disso, a doença é uma das principais causas de infertilidade.

A importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico da endometriose pode ser um desafio, e, na maioria dos casos, envolve uma combinação de fatores: avaliação clínica direcionada, exames laboratoriais, ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética. Após o diagnóstico clínico e por imagem, a laparoscopia (procedimento cirúrgico feito na região do abdômen) auxilia na confirmação da doença, tendo a função de eliminá-la.

O atraso em detectar a endometriose pode levar a complicações sérias, como o comprometimento de órgãos vizinhos e à distância. Ademais, o impacto emocional e psicológico da dor crônica pode comprometer significativamente na qualidade de vida da mulher. Por isso, é importante buscar ajuda de um especialista ao primeiro sinal de anormalidade.

“Existe uma normatização de sintomas da mulher, como cólica, dor da menstruação e dores abdominais. E quando a maioria dessas pacientes têm essas queixas, elas não procuram o especialista em endometriose, procuram outros médicos, que nem sempre conseguem diagnosticar doença. E essa espera pode ocasionar sérios problemas à paciente”, revela o Dr. Pace.

Tratamento

O tratamento da endometriose depende da situação e dos sintomas apresentados. Dentre as principais abordagens estão o uso de medicamentos hormonais, analgésicos e anti-inflamatórios, cirurgia laparoscópica e mudanças no estilo de vida. Há também substâncias (fármacos hormônios) que tratam de maneira bem eficaz a doença, a exemplo dos implantes de nestorone e da gestrinona – que devem ser utilizados somente sob prescrição médica.

Do ponto de vista cirúrgico, a medicina tem apresentado avanços significativos. O Dr. Walter Pace menciona técnicas como a Víideolaparoscopia 3 D, que corresponde a um sistema de imagens que oferece uma visão mais nítida da anatomia do paciente, e até mesmo robôs que auxiliam os médicos durante as cirurgias, com melhores resultados em relação à extirpação completa da doença.

A endometriose não tem cura definitiva, mas com acompanhamento adequado e tratamento individualizado, é possível controlar os sintomas e proporcionar bem-estar às mulheres.