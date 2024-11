Encontro entre Orsi e Lula em Brasília impulsiona cooperação Uruguai-Brasil

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, da coalizão Frente Ampla, fará uma visita significativa a Brasília, onde se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro, agendado para esta sexta-feira (29), tem como principal pauta a aceleração do processo de licitação para a obra na ponte sobre o rio Yaguarón, na fronteira entre Uruguai e Brasil. Orsi, que venceu as eleições no último domingo (24), representa o retorno da Frente Ampla ao poder após um período de cinco anos sob um governo de centro-direita liderado por Luis Lacalle Pou.

A vitória de Orsi foi celebrada em Brasília, sendo vista como um potencial impulsionador das relações políticas entre os dois países. O presidente Lula foi um dos primeiros a congratular Orsi por sua eleição, demonstrando a intenção de fortalecer laços com o novo governo uruguaio. Além disso, Lula confirmou sua participação na cúpula do Mercosul no Uruguai, onde se encontrará com Orsi e o ex-presidente José “Pepe” Mujica.

Essa aproximação é vista como um passo importante para uma atuação conjunta mais robusta no Mercosul. Com governos alinhados no Brasil, Uruguai e Bolívia, há uma expectativa de resistência ao avanço da ideologia promovida por Javier Milei na Argentina e à postura mais reservada do Paraguai. A presença de Mujica como uma figura influente no novo governo uruguaio reforça essa perspectiva de cooperação.

Em conclusão, a reunião entre Orsi e Lula simboliza não apenas a revitalização das relações bilaterais entre Uruguai e Brasil, mas também um realinhamento político na América do Sul, que poderá impactar significativamente as dinâmicas dentro do Mercosul. A expectativa é que essa nova fase traga benefícios mútuos e fortaleça a integração regional.