Encontro discute avanços e desafios na vigilância das síndromes gripais

Especialistas nacionais e internacionais estão reunidos em Brasília, nesta segunda-feira (10), para identificar avanços, desafios e soluções para a vigilância de vírus respiratórios de importância em saúde pública no Brasil. O evento é organizado pelo Ministério da Saúde e acontece na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Em uma extensa programação, estão sendo discutidas as estratégias existentes para a redução da morbimortalidade causada por vírus respiratórios e o fortalecimento da colaboração entre instituições, visando aprimorar a capacidade técnica dos profissionais envolvidos.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel, a pasta considera essencial continuar desenvolvendo e fortalecendo as estratégias estabelecidas para a covid-19, integrando-as continuamente à vigilância das síndromes gripais.

“Esse evento é crucial para pensarmos de forma estratégica a respeito das síndromes respiratórias. Dessa forma, podemos identificar avanços, desafios e soluções na vigilância de vírus respiratórios e fortalecer a colaboração entre instituições para aprimorar a capacidade técnica dos profissionais de saúde”, afirma.

Os temas debatidos incluem os desafios enfrentados na vigilância das síndromes gripais no Brasil, como a detecção precoce de surtos, estratégias laboratoriais, o monitoramento de tendências sazonais e a identificação de cepas virais emergentes. Também estão sendo abordados pontos críticos como a necessidade de uma vigilância integrada e resposta eficaz a surtos, epidemias e pandemias, bem como a rápida adequação das medidas de prevenção e controle devido à dinâmica da vigilância de vírus respiratórios.

Vacinação

O Ministério da Saúde já distribuiu vacinas contra covid-19 atualizadas para a variante XBB, que são as mais atuais e eficazes contra formas graves e óbitos das variantes em circulação. Em 2024, até 1º de junho, foram notificados 608.958 casos por covid-19 no Brasil, com uma diminuição de 44,5% nos registros de casos na SE 22 em comparação com a semana anterior.

Também ocorre em todo país a campanha de vacinação contra influenza (gripe), disponível para toda a população.