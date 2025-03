Encontro de presidentes dos TREs de todo o país acontece em São Paulo

Nesta quinta (20), às 18h, acontece a solenidade de abertura do 87º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel) no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no centro da capital paulista. A cerimônia será conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, que também preside a entidade.

Além de presidentes de TREs de todo o país, o evento terá a presença do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares, do presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, do presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), Domingos Dissei, do presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP), Enio Rossetto, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, entre outras autoridades. Na agenda do encontro, estão previstos debates e palestras sobre o cenário eleitoral atual, tecnologia, desinformação e os desafios da Justiça Eleitoral.

Os veículos de imprensa interessados em acompanhar a abertura do evento no TJSP devem enviar e-mail para [email protected], informando os nomes dos profissionais que farão a cobertura.

A solenidade de abertura do 87º Coptrel também será transmitida no canal do TRE-SP no YouTube .

Coptrel

O Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais foi fundado em 16 de setembro de 1995. Trata-se de uma sociedade civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem como objetivo discutir e buscar soluções para questões pertinentes à Justiça Eleitoral e ao fortalecimento da democracia no Brasil. O Coptrel é integrado pelos desembargadores presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Abertura do 87º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel)

Quando: 20/3, às 18h

Onde: Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº, Centro Histórico de São Paulo