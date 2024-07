Encontro de Negócios do CIESP Diadema tem boa aceitação

Gerando boas perspectivas, o Encontro de Negócios do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema proporcionou satisfação entre os participantes. O evento, que ocorreu nas dependências do SENAI na quinta-feira (04), contou com a presença de 40 empresas.

Os envolvidos na reunião passaram a tarde fazendo negociações. Algumas empresas encaminham boas parcelas. É o que conta Cléber Duarte, gerente geral da Plasmedix Plásticos Solutions. “Estou com três perspectivas de negócios bastante adiantadas. Então, realmente este tipo de evento nos traz resultados positivos. E não é a primeira vez. E isso ajuda a fortalecer o contato com empresas que a gente não teria normalmente. Inclusive de identificar fornecedores para solução de problemas que você tem, mas não tinha ideia que existia a solução”, pontuou Duarte.

Para o gerente da Plasmedix, esses tipos de encontros poderiam ser realizados com mais frequência. “Eu sugiro que essas reuniões sejam feitas mais vezes, porque as coisas são muito dinâmicas. E muitas vezes a gente está em algum momento precisando de algo ou ofertando determinada coisa que outros parceiros ou potenciais clientes não estão ainda antenados ou não estão sabendo o que está acontecendo”, completou Duarte, dizendo que esse tipo de ação vem dando resultado.

No momento da negociação, o nervosismo acaba aparecendo. Mas Gildo Freire de Araújo, do escritório de Contabilidade Águia, falou como funciona a mesa de negociação. “Sempre fica uma inibição. Então provoquei para que as pessoas começassem a falar a respeito do seu negócio. É interessante porque cada um tem um segmento diferenciado. E na minha empresa, a gente atende vários clientes que realizam esse mesmo trabalho que foram apresentados aqui. A gente pode construir um relacionamento não só entre essas apresentações, como também em relação aos nossos clientes. Então, essa oportunidade de trocar idéias aqui, conhecer as empresas; apresentar o nosso negócio e ficar a disposição para atendê-los numa eventual dúvida ou segunda opinião, é sempre oportuno”, relatou Gildo.

O diretor titular do CIESP Diadema, Anuar Dequech Jr,. viu como positivo a realização de mais um Encontro de Negócios. “Foi um excelente encontro de negócios e vamos fazer outros. Esse é um momento em que as empresas trocam ideias e apresentam seus serviços ou produtos. E muitos saem como potencial negócio acordado e alinham mais tarde”, concluiu o diretor.