Empresário é morto em assalto no Brooklin, na zona sul de São Paulo

Um empresário foi morto em uma tentativa de assalto no Brooklin, na zona sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (8).

A vítima de 59 anos trafegava de moto, modelo K1200 da BMW, pela avenida Professor Vicente Rao quando foi abordada por dois homens em uma moto.

Os criminosos anunciaram o assalto e, depois de renderem o homem, atiraram e fugiram sem levar nenhum pertence, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h49.

Segundo a TV Globo, a vítima foi identificada pela Polícia Militar como Luís Francisco Silva. A SSP afirmou que ele chegou a ser levado para o pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira, mas não resistiu. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) e é investigado pela Polícia Civil como latrocínio.

Ainda na noite desta quinta, um homem de 40 anos e uma mulher de 38 foram abordados em frente a um condomínio por uma dupla de moto, na praça Pereira Coutinho, na Vila Nova Conceição, bairro nobre também da zona sul.

O garupa atirou contra o casal, mas fugiu com o comparsa sem levar nenhum pertence das vítimas. “Ambos foram socorridos ao Hospital das Clínicas, onde permaneceram sob cuidados médicos, até o término do registro”, disse a SSP. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Segundo dados publicados pela SSP, roubos, que envolvem violência, caíram na área do 27º DP, com 718 ocorrências registradas no primeiro semestre de 2024 na comparação com o mesmo período de 2023, com 925 casos. Já o 14º DP, com 1.763 roubos registrados de janeiro a junho deste ano, mantém altas de 3,6% e 10,7% ante os mesmos períodos em 2023 (1.701) e 2022 (1.592).

A cidade de São Paulo também viu os casos de latrocínio -roubo seguido de morte- crescerem no primeiro semestre de 2024 ante o mesmo período em 2023, com 27 casos contra 22.

Na divisão por áreas, o número de ocorrências no centro expandido caiu de 6 em 2023 para 3 este ano (nos distritos policiais da Lapa, do Campo Belo e do Jardins), enquanto a periferia teve aumento de 16 para 24 -a maioria em áreas pobres, como Parque Santo Antônio e Parelheiros, na zona sul, Itaim Paulista, Vila Matilde e Lajeado, na zona leste, e Vila Gustavo e Vila Penteado, na zona norte.