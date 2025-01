Empresário é assassinado após discussão de trânsito no Rio de Janeiro

Na madrugada deste domingo (19), um trágico incidente resultou na morte de um empresário em frente ao hotel Wyndham, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, foi alvo de disparos após uma discussão relacionada ao trânsito.

Marcelo, que atuava como assessor da vereadora Vera Lins (PP) na Câmara Municipal do Rio e era sócio da loja de brinquedos Ki-Lojão, situada no bairro de Madureira, estava hospedado no hotel com sua família desde a celebração do Réveillon. Na noite fatídica, ele havia saído para receber mercadorias para seu comércio e retornava ao local quando se deparou com a situação que culminaria em sua morte.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teve início quando Marcelo discutiu com o motorista de outro veículo que obstruía o acesso ao estacionamento do hotel. Hóspedes presentes no local relataram à polícia que ouviram pelo menos cinco disparos durante a altercação.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, Marcelo não sobreviveu aos ferimentos e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital já está investigando o caso, buscando identificar tanto a autoria quanto as motivações por trás do crime.

A vereadora Vera Lins expressou seu pesar em nota divulgada por sua assessoria: “Estou profundamente triste com o ocorrido. Marcelo era um homem íntegro, sempre disposto a ajudar os necessitados. Ele deixa uma esposa e um filho adolescente em decorrência da intolerância que permeia algumas situações cotidianas. Uma grande perda; que Deus conforte sua família“, afirmou a vereadora.