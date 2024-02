Empresária do ABC participa de uma das principais feiras de moda em Paris

O estúdio hispano-brasileiro Nina Galle estará presente pela segunda vez na feira Première Visión, que acontece em Paris, capital francesa, de 06 a 08 de fevereiro.

Liderado por Marina Galleazzo García-Ramos, empresária e designer de São Caetano do Sul (SP), o estúdio Nina Galle, atualmente sediado em Barcelona na Espanha, se dedica principalmente ao design de impressão para vestuário, através de estampas com estilo e personalidade únicos.

Em franca expansão no mercado, o estúdio já forneceu sua criatividade às principais empresas do país e internacionais, como Zara, Le Lis Blanc e Animale.

Dentre todas as peças criadas, destaca-se uma de grande sucesso de vendas para a Hering do Brasil, que serviu de estampa para diversas peças e tecidos, como calças, vestidos e lenços da marca.

Esse sucesso fez com que Nina Galle fosse convidada/selecionada, pelo segundo ano consecutivo, uma das empresas têxteis que representarão o Brasil na feira parisiense.

“Para mim é uma honra poder voltar a Paris representando o Brasil e meu estúdio. Nina Galle representa um sopro de ar fresco e atemporal no design de estamparia. Estou muito feliz em ver o crescimento do estúdio e muito grata à Associação Brasileira da Indústria Textil e de Confecção (ABIT) e ao programa TEXBRASIL por apostarem no meu trabalho.”

Sobre a Première Vision:

A Première Vision é uma das feiras de moda mais importantes do mundo. Estúdios, fábricas e fornecedores de toda a cadeia da moda de todo o mundo se reunirão em um único espaço nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2024, em Paris. A expectativa é que o evento receba cerca de 100 mil visitantes durante os três dias de evento.