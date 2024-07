Empresa doadora de softwares visita Centro de Monitoramento de Diadema

O Centro Integrado de Monitoramento (CIM) da Prefeitura de Diadema recebeu nesta terça-feira, 2/7, pela primeira vez, a visita de um representante da AxxonSoft, empresa que fez a doação de 200 licenças de softwares, dois anos atrás. A parceria resultou no moderno sistema de câmeras de vigilância da rede municipal de ensino com 60 escolas.

Durante a visita, Alan Bueno, Executivo de Projetos da AxxonSoft, se reuniu com o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca; o subinspetor Alécio, coordenador do CIM; engenheiro Cláudio Santos, chefe da divisão de Infraestrutura e Data Center da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplage); além dos técnicos da Helper, responsáveis pela manutenção do CIM.

Já em funcionamento há mais de um ano, a rede de vigilância e monitoramento escolar é interligada à CIM e conta com operação 24h da GCM (Guarda Civil Municipal). Depois disso, o sistema de alarme permitiu a pronta intervenção da GCM que resultaram em diversos flagrantes, especialmente à noite e finais de semana, evitando furtos e depredações.

“Em nome de toda a Prefeitura, agradeço à AxxonSoft pela doação dos softwares e pelo apoio e confiança no nosso trabalho. Graças à parceria, nossa comunidade escolar ficou muito mais segura e tranquila após a instalação das câmeras”, disse o adjunto de Segurança Cidadã, Antônio Fonseca.

Alan Bueno também fez questão de agradecer à Prefeitura. “Estamos felizes em saber que contribuímos para tornar a cidade mais segura. A experiência com Diadema foi muito especial e repercutiu positivamente na empresa e poderá até servir de modelo e inspiração para outras cidades. Além disso, é importante vocês conhecerem as atualizações que podem modernizar o sistema de vocês, melhorando continuamente o sistema adotado pela cidade”, afirmou.

Ao final da conversa ficou acertado que a AxxonSoft vai oferecer um treinamento da equipe do CIM, visando o aperfeiçoamento técnico dos operadores. “Queremos com as aulas capacitar nossa equipe de operadores visando explorar ao máximo os recursos e possibilidades dos softwares”, explicou o engenheiro Cláudio Santos, da Seplage.

Com a implementação do sistema de câmeras, as escolas da Prefeitura ficaram mais seguras e protegidas. Saiba mais:

https://portal.diadema.sp.gov.br/centro-de-videomonitoramento-vigia-e-protege-escolas-e-ruas-de-diadema

https://portal.diadema.sp.gov.br/cameras-da-gcm-impedem-mais-um-furto-em-escola-de-diadema