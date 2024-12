Emprega Diadema: 4 anos de inovação e transformação no mercado de trabalho

Desde o seu lançamento em julho de 2021, o programa Emprega Diadema, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) da Prefeitura Municipal de Diadema, tem se consolidado como um pilar no fomento ao emprego, trabalho e renda no município. Sob gestão atual do economista e metalúrgico Adi dos Santos, à frente da SEDET, e com apoio do prefeito José de Filippi Jr., o programa reflete um compromisso com o desenvolvimento econômico e social da cidade.

O Emprega Diadema é um programa voltado para a promoção do emprego, da qualificação profissional e do empreendedorismo na cidade de Diadema. Ligado ao DADE (Departamento de Articulação e Desenvolvimento Empresarial), ele conecta trabalhadores a empresas por meio de uma plataforma digital, oferece cursos e workshops em parceria com instituições como SEBRAE, SENAI e SENAC, e promove eventos de empregabilidade em diversos bairros. Além disso, o programa inclui orientações para formalização de negócios, garantindo acesso a oportunidades e fortalecendo a economia local.

Alguns resultados do Emprega Diadema

Em quatro anos, o Emprega Diadema alcançou resultados expressivos:

Empregos Intermediados : Mais de 4.600 pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho por meio do programa.

: Mais de 4.600 pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho por meio do programa. Currículos Cadastrados : Um total de 21.000 currículos foram registrados na plataforma digital do programa.

: Um total de 21.000 currículos foram registrados na plataforma digital do programa. Parcerias Empresariais : O programa conta com 958 empresas cadastradas, que colaboram na oferta de vagas.

: O programa conta com 958 empresas cadastradas, que colaboram na oferta de vagas. Ações e Feirões : Foram realizadas três grandes feirões de emprego e múltiplas ações presenciais , com destaque para eventos temáticos voltados a mulheres , jovens e públicos diversos, incluindo PCDs , comunidade LGBTQIA+ e refugiados .

: Foram realizadas três grandes e múltiplas , com destaque para eventos temáticos voltados a , e públicos diversos, incluindo , e . Inclusão: O programa realizou iniciativas inclusivas, como parcerias com instituições como o Instituto de Tecnologia Social (ITS) e organizações como “Vem Bumbar” e “AIRE”.

Apenas em 2024, o programa intermediou 813 empregos, promoveu 45 ações presenciais, com 3.600 pessoas atendidas, e realizou um feirão que reuniu cerca de 2.000 participantes.

Outros Serviços do DADE

O DADE oferece também uma ampla gama de serviços voltados a empresas, empreendedores e trabalhadores, como:

Impacto Social e Perspectivas

O Emprega Diadema e os demais serviços da SEDET têm contribuído significativamente para a inclusão social, a redução do desemprego e o fortalecimento do empreendedorismo em Diadema. As parcerias com instituições como SEBRAE, SENAI e ETEC garantem capacitação e acesso a novas oportunidades para a população.

“Estamos orgulhosos dos resultados alcançados pelo Emprega Diadema e pelos serviços da SEDET. Nosso compromisso é continuar sempre ampliando as oportunidades e promovendo a transformação econômica e social de nossa cidade”, destaca Kelly Silva, diretora do DADE.

“Com políticas públicas eficazes e inovadoras, Diadema segue como um exemplo de como investir em desenvolvimento econômico pode transformar vidas e construir um futuro mais promissor para todos”, resume o secretário Adi dos Santos.