Emprega Diadema faz chamado para preencher mais de 60 vagas de fim de ano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) convocou novamente pessoas cadastradas no portal Emprega Diadema para preencher mais de 60 vagas neste final de ano, época em que a oferta aumenta consideravelmente.

“São empresas que não só buscam reforço para o fim de ano, mas também estão expandindo suas atividades e esse crescimento gera emprego e renda para o cidadão diademense, uma vez que todas as vagas são aqui na cidade,” explicou Kelly Silva, diretora da SEDET responsável pelo Emprega Diadema. Segundo ela, as empresas não estão exigindo muito, bastando apenas ter a idade mínima de 18 anos e disponibilidade, mesmo sem ensino médio completo, sem experiência ou primeiro emprego. “Isso ocorre porque o mercado vive um momento de pleno emprego, com taxas de desemprego em torno de 6%, as mais baixas dos últimos anos. Ou seja, há muita demanda e a mão de obra quase toda já está empregada. Essa é a hora em que o trabalhador pode escolher um emprego que pague melhor ou mais perto de casa, ou seja, com mais qualidade de vida.”

Nesta semana, três empresas estavam na sede da SEDET, contratando para cargos de Auxiliar de Conservação, Controlador de Acesso, Zelador, Auxiliar de Limpeza, Motorista de Caminhão, Auxiliar de Produção, Ajudante de Abastecimento, Operador de Caixa, Repositor, Auxiliar de Cozinha, Atendente e Garçom.

“Diadema vem, pelo nono mês consecutivo, gerando empregos de qualidade, de carteira assinada, e isso mostra que as empresas estão acreditando na nossa cidade,” comentou o secretário municipal Adi dos Santos, da SEDET, ao saudar os participantes. “Este é um período do ano em que aparecem muitos empregos temporários, mas queremos que vocês saíam daqui hoje com um emprego fixo, com seus direitos trabalhistas, tudo certinho.”

Isso é tudo o que busca Ryan Carlos Arantes, 21, está há 5 meses parado. Morador do Centro, ele cadastrou seu currículo de Auxiliar de Manutenção na plataforma digital do Emprega Diadema e foi chamado. “Esse serviço facilita a vida de quem está procurando emprego, é muito bom chegar aqui e já falar diretamente com várias empresas,” afirmou. Ryan passou pela entrevista e saiu otimista.

Outra que veio precisando de uma renda extra é Cristina Pereira da Silva, 47, moradora do Nações. Sem carteira assinada desde 2019 e tendo uma casa com dois filhos, noras e três netos, a perda do marido foi a gota d’água. “Fiquei viúva e a necessidade bateu na porta,” nos contou ela. “Fui trabalhar no farol, vendendo água, suco, paçoquinha… Eu só quero um trabalho pra chegar no fim do mês e colocar comida em casa, sem faltar nada pra eles e nem pra mim.” A cachorrinha doente e uma dívida no veterinário fizeram com que ela voltasse a buscar emprego. “Essa ação da Prefeitura, pra quem passa dificuldade, é muito importante. É o que faz um país melhor pra todos.”

Para se candidatar às vagas disponíveis na cidade, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br e cadastrar seu currículo. “Sempre mantenha seu cadastro na plataforma atualizado. Qualquer curso extra ou experiência adicional pode ser exatamente o que uma empresa está buscando,” orienta a diretora Kelly.

A SEDET também está de portas abertas para tirar quaisquer dúvidas, ajudar a construir um bom currículo, realizar o cadastro online e dar dicas de como se portar em entrevistas. O espaço também conta com um Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal e representantes do SEBRAE e do Banco do Povo, que oferecem serviços e produtos como cursos e microcrédito.

O endereço da SEDET é Av. Antônio Piranga, 1116, no Centro. O telefone é 11 4056 3950 (das 8h às 16h).