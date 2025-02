Empreender do zero: dicas essenciais para transformar ideias em negócios bem-sucedidos

O Brasil é um país a cada dia mais empreendedor. Segundo a pesquisa “Empreendedorismo no Brasil 2023”, do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o desejo de empreender movimenta cerca de 48 milhões de pessoas no país, tornando-se o terceiro maior objetivo entre os adultos brasileiros, logo atrás de viajar pelo Brasil e comprar a casa própria.

A pesquisa destaca que o Brasil alcançou uma taxa de empreendedorismo potencial de 48,7% em 2024, evidenciando a força e a importância do setor no país. No entanto, o sucesso exige planejamento estratégico, gestão financeira eficiente e adoção de inovação.

Marlon Freitas, cofundador da Agilize Contabilidade, destaca os pilares fundamentais para quem deseja começar um negócio do zero: “Empreender é construir um sonho com os pés no chão. Com dados, ferramentas e suporte adequado, é possível transformar ideias em negócios lucrativos e duradouros.”

O empresário destaca quais são os primeiros passos para empreender:

Validação da ideia:

Antes de investir, é essencial validar uma proposta de negócio por meio de um Produto Mínimo Viável (MVP). Vai empreender com um produto? Teste antes com a família e os amigos, escute a opinião deles. Vai oferecer um serviço? Comece atendendo nos finais de semana a um preço menor. É uma maneira de também obter um retorno sobre o serviço e seu atendimento. “Isso permite testar o mercado com baixo custo, minimizando riscos e maximizando o aprendizado inicial”, explica Freitas.

Planejamento financeiro:Um dos maiores desafios enfrentados por novos empreendedores é a gestão financeira. “Sem controle do fluxo de caixa, é impossível tomar decisões estratégicas, como investir em inovação ou expandir. O planejamento financeiro é essencial para manter o negócio saudável”, acrescenta.

Formalização do negócio:

A formalização é um passo necessário para qualquer empreendimento que busque estabilidade e crescimento. Além de garantir o cumprimento das obrigações fiscais, ela permite o acesso a benefícios como linhas de crédito, programas de incentivo e parcerias estratégicas. Freitas reforça: “As empresas formalizadas aumentam sua competitividade e riscos associados à informalidade, como multas e impedimentos legais. Escolher o regime tributário certo e cumprir as obrigações fiscais pode economizar milhares de reais ao ano e evitar problemas legais e para isso ter uma contabilidade especializada desde o início faz toda a diferença.”

Adoção de inovação:Inovar é um requisito para sobreviver no mercado atual. Tudo muda o tempo todo, então quem empreende precisa estar sempre de olho nas novidades do setor em que atua para oferecer novidades para os clientes, de produtos ou serviços. “Seja na adoção de novas tecnologias ou na otimização de processos. Inovar é se adaptar e se antecipar às mudanças do mercado”, afirma Freitas.

Para Marlon Freitas, o maior erro de quem está começando é não ter um planejamento. “Empreender exige preparação, é também um processo de autoconhecimento. O planejamento é essencial desde o início do negócio porque é ele que vai ajudar a definir as estratégias para enfrentar os problemas do dia a dia”.

O espírito empreendedor do brasileiro é um reflexo de sua criatividade e resiliência, características que emergem especialmente em cenários adversos. Mesmo quando o empreendedorismo nasce por necessidade, ele se transforma em uma plataforma para inovação e desenvolvimento. De pequenos negócios locais a startups tecnológicas, os brasileiros demonstram uma capacidade única de criar soluções que atendem às demandas do mercado e significativas para a construção de um futuro mais dinâmico e inclusivo.