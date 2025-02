Empreendedorismo jovem no Brasil cresceu nos últimos anos

O empreendedorismo jovem no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, com um número crescente de decididos a iniciar seus próprios negócios. Dados de um estudo internacional, com apoio do Sebrae, revelam que houve um crescimento de 25,6% entre 2012 e 2023. Além disso, 74,9% dos jovens empreendedores possuem ensino médio ou superior completo, o que demonstra um perfil mais qualificado e preparado para os desafios do mercado.

O novo perfil do empreendedor jovem

Esse fenômeno não é apenas uma tendência, mas uma mudança significativa no comportamento das novas gerações, que buscam, além da independência financeira, a inovação e a transformação de suas ideias em negócios reais.

Em setores como tecnologia, estética, alimentação e serviços digitais, esse novo perfil de empreendedor tem se mostrado mais inovador e disposto a enfrentar os desafios da gestão.

Desafios no caminho do empreendedorismo

No entanto, apesar do aumento no número de jovens que decidem abrir sua própria empresa, o caminho do empreendedorismo não é fácil, ainda enfrenta barreiras significativas, como a falta de recursos financeiros, dificuldades no acesso a crédito, que são essenciais para o sucesso de qualquer novo negócio.

Embora o Brasil tenha se tornado um polo de inovação e novas ideias, o êxito no empreendedorismo exige muito mais do que criatividade. “Ele é impulsionado por uma combinação de inovação e desejo de transformar realidades. Porém, para ter sucesso, é essencial que eles invistam em capacitação e planejamento estratégico, com a ajuda de uma empresa de treinamentos,” afirma André Minucci, mentor de empresários.

Os jovens precisam, cada vez mais, se capacitar para lidar com as dificuldades do mercado, o que envolve o desenvolvimento de habilidades como planejamento estratégico, gestão financeira, marketing e vendas.

“Embora a criatividade seja fundamental, os jovens empreendedores precisam desenvolver habilidades de gestão para garantir a sustentabilidade de seus negócios e enfrentar os desafios do mercado de forma eficaz,” complementa Minucci.

Além disso, o papel das redes de apoio tem se mostrado fundamental. Muitas vezes, os jovens empreendedores não sabem por onde começar ou como estruturar seu negócio de forma sólida.

A falta de mentoria e de contatos qualificados no setor pode ser um dos maiores obstáculos, o que acaba atrasando o desenvolvimento do empreendimento. Isso destaca a importância de se investir em programas de capacitação e em espaços de troca de experiências que ajudem a superar desafios e a crescer profissionalmente.

Para que o Brasil continue a fortalecer sua base de empreendedores jovens, é essencial que o governo, empresas e instituições de ensino se unam para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo. Isso inclui, por exemplo, a oferta de cursos de capacitação, incentivos fiscais para pequenas empresas e um maior acesso ao crédito, especialmente para quem está começando.

Se bem apoiados e qualificados, eles têm o potencial de contribuir significativamente para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, promover um impacto positivo na sociedade.