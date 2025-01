EMESP Tom Jobim abre inscrições para vagas gratuitas em cursos livres

A Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, abriu inscrições para os Cursos Livres de 2025. Tanto as inscrições – que vão de 13 a 27 de janeiro -, quanto os 84 cursos disponíveis, são gratuitos e destinados a pessoas de todas as idades.

Nas modalidades presencial e online, as atividades oferecem mil vagas em cursos teóricos e práticos, com conteúdo musical específico, duração de um ano e carga horária de até três horas/aula semanais. Os estilos são os mais variados, tendo possibilidades para quem é iniciante e para quem já está mais avançado no estudo da música popular ou erudita.

Confira as opções a seguir e, para mais detalhes sobre critérios de seleção e ementa de cada curso, acesse o site da EMESP Tom Jobim.



Aluno da EMESP Tom Jobim. Crédito Robs Borges

Música Antiga

Cravo. Orquestra Barroca. Repertório Barroco e Clássico para Flautistas.

Orquestras, Cameratas e Práticas Coletivas

Big Band. Camerata Caipira. Camerata de Violões. Combo de Música Brasileira. Grupo de Música Contemporânea da EMESP Tom Jobim. Grupo de Percussão Popular e Erudita. Grupo Infantil de Percussão. Iniciação à Percussão – Bateria de Escola de Samba . Laboratório de Música de Concerto Contemporâneo. Laboratório de Música Popular – Jam Session. Percussão Corporal. Percussão Corporal – Território. Percussão Popular – Iniciação. Pixinguinha na Pauta. Prática de Choro. Prática de Repertório de Gafieira. Prática de Conjunto Música Afrocubana. Práticas Musicais Inclusivas. Prática de Grupo Afrocentrista. Orquestra de Cordas Comunitária.

Matérias Teóricas

Apreciação Musical – Theatro São Pedro. Arranjo (Coral). Arranjo (Cordas). Arranjo (Sopros). Improviso na Música Brasileira. Improvisação no Choro e Samba para Instrumentos de Sopros. Musicografia Braille. Pré-Vestibular de Universidades. Ritmos do Mundo.

Voz

Mulheres na Música. Coro Tons da Terra. Coro Tons e Trajetos. Coro Tons a Capella. Coro Infanto-Juvenil Primeiros Tons. Coro Juvenil Novos Tons. Dicção e Transcrição Fonética. Grupo Vocal Entre Tons. Performance Corpo Vocal da Canção Brasileira. Oficina de Canto – Erudito. Oficina de Canto para Atores: O Canto em Cena. Oficina de Canto – Popular – Nível 1. Oficina de Canto – Popular – Nível 2.

Instrumento

Bandolim – Iniciação. Contrabaixo Acústico – Iniciação. Fagote – Iniciação. Guitarra – Iniciação. Guitarra – Nível Intermediário. Oboé – Iniciação. Piano Correpetidor para Corais. Técnica Avançada para Saxofone Popular. Tuba Nível Intermediário. Viola Caipira – Iniciação. Viola Caipira – Nível Intermediário. Viola Caipira – Nível Avançado. Violão – Iniciação. Violão 7 Cordas. Violão Popular – Nível Intermediário.

Núcleo de Música e Tecnologia

Fundamentos da Engenharia de Áudio para Músicos. Música Experimental. Produção Musical. Trilha Sonora para Filmes e Games.

Cursos Livres Preparatórios

Preparatório 1º Ciclo Instrumento – Piano (com duas opções na semana). Preparatório 1º Ciclo Instrumento – Violino. Preparatório 1º Ciclo Instrumento – Viola Erudita.

Ateliê de Regência

Ateliê de Regência Orquestral. Ateliê de Regência de Banda Sinfônica. Ateliê de Regência e Arranjo de Orquestra Popular.

Curso Livre – Ensino a distância

Apreciação Musical. Pedagogia do Piano em Aula. Editoração Musical. Coral Tons 50+. Iniciação Instrumentos Harmônicos – Piano. Iniciação Instrumentos Harmônicos – Violão. Laboratório de Música Eletrônica. Música do Século XX E XXI. Panorama da Música Brasileira. Tendências da Música Pop Hoje. Teoria Musical Básica: Notação e Estruturação. Pré-Vestibular de Universidades. A Rítmica como Linguagem Musical. Canção Popular Brasileira Urbana.

Musicografia Braille

Este curso é especialmente projetado para indivíduos com deficiência visual que possuem habilidades de leitura e escrita em Braille. O objetivo é proporcionar apoio a indivíduos com deficiência visual que dependem de materiais acessíveis para acompanhar as disciplinas oferecidas pela EMESP Tom Jobim. Além disso, a atividade é aberta a todas as pessoas interessadas em aprender sobre o Braille, independentemente de terem conhecimento prévio sobre esse sistema. A musicografia Braille é uma poderosa ferramenta que promove a acessibilidade e a inclusão de indivíduos com deficiência na sociedade.



Workshop musical na EMESP Tom Jobim. Crédito Robs Borges

Cronograma

Período de inscrições: 13 a 27/01/25

Publicação da lista de inscritos(as) no site: 31/01/25

Período de avaliações (presencial/online): 03 a 08/02/25

Divulgação da lista de candidatos(as) classificados(as): 13/02/25

Período de matrículas: 17 a 22/02/25

Início das aulas: 24/02/25