Emea Parque Tangará inicia programação de férias nesta terça

A Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará, em Santo André, irá realizar nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro uma programação especial chamada “Tô de Férias”. Serão diversas atividades gratuitas, no período da manhã e tarde, para a comunidade escolar e munícipes de todas as idades. Os interessados podem conferir mais detalhes e realizar o cadastro no site https://parqueescola.org.br/programacao-livre.

“A Emea Parque Tangará / Parque Escola é um equipamento da Secretaria de Educação, em meio à área urbana. É um local para as vivências ao ar livre, para o contato com a natureza, e, principalmente, para sensibilização ambiental no cuidado da casa comum. Participar dessas atividades nos traz o sentido de pertencimento e responsabilidade frente às questões ambientais do planeta, principalmente sobre a gestão de resíduos, os recursos hídricos, a fauna e flora local”, destaca o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

A programação tem como objetivo promover a educação ambiental e desenvolver atividades lúdicas explorando os espaços pedagógicos externos.

Entre as atrações, em todos os dias de evento, haverá oficina de manejos colaborativos no Orquidário, Horta, Horto e Cactário, no período da manhã.

A atividade prevê uma participação ativa em que o aluno, além de conhecer o ambiente, colocará a mão na massa. Agentes ambientais orientarão sobre os cuidados e os manejos necessários para orquídeas, suculentas, cactos, hortaliças, dentre outras plantas que são cultivadas na Emea.

As atividades reforçam o cultivo de espécies que podem ser utilizadas em residências, sanam dúvidas e praticam o cuidado com a flora de forma orgânica e natural. Para participar, os interessados podem chegar a partir das 8h30, não sendo necessário realizar inscrição prévia.

No dia 14 (quarta-feira), às 10h, ocorrerá uma atividade que resgata a ancestralidade africana de forma lúdica chamada “África Brincante”. Já no período da tarde, das 13h às 14h, é a vez da “Expedição Ecológica: Ciclos do que é vivo”, que destaca a importância das minhocas, abelhas e outros seres vivos que vivem na Emea. Na sequência, das 14h às 16h, será realizada a oficina de desenho “A bicharada está solta”, para que o público possa conhecer mais sobre a fauna brasileira.

A partir das 10h, no dia 16 (quinta-feira), a proposta é mexer o corpo com a “Ginástica dos Bichos” e participar de uma “Expedição pelos Espaços Pedagógicos da Emea”. No período da tarde será realizada ainda a oficina de “Scrapbook – Caderno Ecológico”, às 14h. As atividades serão realizadas ao ar livre e nos espaços pedagógicos.

Já no dia 21 (terça-feira), a programação começa às 8h com a “Passarinhada na Emea”. Os participantes poderão caminhar pelas áreas naturais e se surpreender com a riqueza da biodiversidade andreense em plena área urbana. A “Ginástica dos Elementos da Natureza” e a oficina “Marcenaria infantil – Bichos de Madeira”, deixarão a tarde ainda mais divertida e criativa, a partir das 13h30.

Para finalizar as atividades de férias de janeiro, no dia 23 (quinta-feira), às 10h, o “Segredos do bosque: Trilha interpretativa” é oportunidade de conhecer a fauna e flora com as observações dos agentes ambientais da Emea.

No período da tarde, às 13h30, o protagonismo é das crianças com a oficina “Cientista Mirim: Investigando o Reino Fungi” – momento que destaca a importância de todos os seres vivos. Às 15h ocorre a “Imersão no mundo as abelhas sem ferrão” para conhecer as pequenas polinizadoras e suas funções ecossistêmicas no meliponário e sala pedagógica da Emea Parque Tangará.

Recomendação – É recomendado ao público levar garrafinha de água, protetor solar, repelente e roupas/calçados confortáveis.