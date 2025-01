Embraer lança maior projeto global de energia solar na sede dos EUA

A Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3), uma das líderes globais na indústria aeroespacial, anunciou hoje que está trabalhando em conjunto com a Florida Power & Light Company (FPL) para expandir o uso de energia renovável nas unidades industriais dos Estados Unidos, com a instalação de painéis solares em Melbourne.

Este é o primeiro e o maior projeto de geração de energia solar da Embraer dentre todas as suas operações globais. Instalados em Melbourne, Flórida, na sede da Embraer Aviação Executiva, esses painéis solares de última geração ampliarão o uso de energia renovável pela empresa. Essa iniciativa reforça o compromisso da Embraer em atingir a meta de operar com 100% de sua energia proveniente de fontes renováveis até 2030, em todas as suas instalações globais.

“Esse projeto representa um grande marco para a nossa companhia. Ele significa nosso compromisso com o futuro da aviação sustentável e a nossa dedicação ao crescimento sustentável. Ao reconhecer a urgência da crise climática, entendemos a importância da transição para uma economia de zero carbono. A necessidade de adaptar o nosso setor a esse novo contexto apresenta uma oportunidade significativa de crescimento e inovação”, afirma Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.

“Nossos clientes nos consideram uma referência em tecnologia de última geração e inovação, seja no ar ou no solo. A transição de uma parte significativa do consumo de energia do nosso campus de Melbourne para um modelo mais sustentável irá melhorar nossa eficiência operacional, garantindo que nossos jatos executivos, líderes do setor, sejam respaldados por uma infraestrutura tão avançada quanto as próprias aeronaves”, disse Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.

O programa FPL SolarVantage facilita a adoção do uso de energia renovável por empresas como a Embraer, oferecendo uma solução para geração de energia solar completa. O programa fornece uma variedade de estruturas solares customizadas para clientes comerciais e governamentais, incluindo coberturas, pavilhões, instalações solares em telhados e no solo, abrigos, bancos, mesas e árvores. Os clientes trabalham em estreita colaboração com a equipe da FPL para identificar e desenvolver uma solução adequada às suas instalações. O programa não exige investimento inicial e a FPL gerencia o projeto, a instalação e a manutenção do ativo solar durante a vigência do contrato.

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Embraer ao nosso programa FPL SolarVantage com uma instalação solar projetada para ajudar a empresa a dar um passo significativo em direção às suas metas de sustentabilidade”, diz Tim Oliver, vice-presidente de Desenvolvimento para a FPL. “Parabenizamos o comprometimento da Embraer com as fontes de energia que irão ajudar a manter o ar e a água limpos, hoje, e pelos próximos anos”.

A instalação solar, que conta com mais de 1.900 painéis, será a primeira em uma unidade industrial da Embraer nos EUA capaz de compensar o consumo de energia no local. Os painéis solares têm a capacidade de fornecer até 1.800 MWh/ano – o que representa a maior parte da energia necessária para alimentar as instalações do Centro de Atendimento ao Cliente da empresa.

Desde 2021, quando a Embraer anunciou as novas metas ambientais como parte de seus compromissos de ESG, a companhia continuou priorizando alternativas de energias mais limpas, incluindo a adoção e o aumento no uso de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) em operações de voo a partir de suas instalações em Melbourne, Flórida.

A instalação dos painéis solares no local irá trazer energia livre de emissões para o campus da Embraer Aviação Executiva, com previsão de início das operações até o final de 2025.