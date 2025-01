Embraer chega a 75 entregas no último trimestre de 2024, totalizando 206 novas aeronaves no ano

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, entregou 75 aeronaves no 4T24 – ou 27% acima do registrado no trimestre anterior (3T24), quando 59 aviões foram entregues, e igual ao volume do mesmo período de 2023 (4T23). Durante o ano todo de 2024, 206 aviões foram entregues, representando um aumento de 14% em relação às 181 aeronaves de 2023.

Com 31 entregas nos últimos três meses, a Aviação Comercial chegou a 73 novas aeronaves em 2024 (no teto das estimativas revisadas de 70-73 para o ano e dentro das estimativas originais de 72-80). Enquanto isso, a Aviação Executiva foi responsável por outros 44 jatos no 4T24 e pelo total de 130 entregas anuais (no ponto médio das estimativas originais para o ano). Na comparação com 2023, o crescimento nessas unidades de negócio foi de 14% e 13%, respectivamente. Por último, Defesa & Segurança também superou o resultado do ano anterior com a entrega de 3 novos C-390 Millennium em 2024 versus 2 em 2023.

Foto: EMBRAER

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial, executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.