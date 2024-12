Embraer anuncia venda de quatro caças para cliente africano

A Embraer, fabricante brasileira de aeronaves com sede em São José dos Campos (SP), revelou na última terça-feira (31) um novo acordo comercial envolvendo a venda de até quatro unidades do renomado caça A-29 Super Tucano. Os detalhes do cliente, localizado no continente africano, e o valor total da transação permanecem em sigilo.

O A-29 Super Tucano é amplamente reconhecido como um caça de ataque leve, amplamente utilizado por diversas Forças Aéreas ao redor do mundo. Segundo informações da própria Embraer, as aeronaves adquiridas estão preparadas para realizar uma variedade de missões, incluindo vigilância de fronteiras, inteligência e reconhecimento (ISR), apoio aéreo tático (CAS), contrainsurgência e formação de pilotos através de treinamento avançado.

Este modelo se destaca pela sua versatilidade, sendo ideal para operações que exigem controle sobre atividades ilícitas e monitoramento efetivo das fronteiras. Desde o início da sua produção, mais de 260 unidades do A-29 Super Tucano já foram entregues, acumulando um impressionante total superior a 570 mil horas de voo, com cerca de 60 mil horas dedicadas a operações de combate.

Ainda neste ano, a Embraer anunciou acordos semelhantes com outras nações, incluindo a Força Aérea Portuguesa (A-29N), além das Forças Aéreas do Uruguai e do Paraguai. Com mais de 18 países já contando com o A-29 Super Tucano em suas frotas, o caça tem se consolidado como uma escolha preferencial entre os militares.

Em termos tecnológicos, o Super Tucano é equipado com sistemas avançados que garantem eficácia em suas múltiplas funções. Isso inclui sensores sofisticados, armamentos modernos e um sistema infravermelho com designador a laser, além de óculos de visão noturna e comunicações seguras. O pacote de link de dados também contribui para melhorar sua capacidade operacional em campo.