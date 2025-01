Embracon abre vagas para 10 municípios de São Paulo 

A Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil, está contratando profissionais em São Paulo para as filiais de Piracicaba, Indaiatuba, Ribeirão Preto, Valinhos, Santos, Santo André, Santo Amaro, Ipiranga, Taboão da Serra e Moema. Com vagas disponíveis, a empresa não exige experiência prévia na área e também oferece oportunidades para pessoas com mais de 50 anos. Reconhecida há 16 anos consecutivos pelo Great Place to Work (GPTW) como um dos melhores lugares para trabalhar no país, a Embracon também possui diversos reconhecimentos regionais.

Fundada em 1988, a Embracon está presente em 19 estados brasileiros. A companhia possui, atualmente, uma carteira com mais de 220 mil clientes ativos em todo o Brasil e quase 3 mil colaboradores.

A maioria das vagas são para vendedores. O profissional será responsável por realizar a prospecção de novos clientes e pela divulgação do produto, bem como efetuar as vendas conforme as necessidades dos clientes. Deverá prestar atendimento aos clientes sempre que necessário e solicitado, além de gerenciar a carteira de clientes sob sua responsabilidade. É importante também acompanhar os índices de cancelamento e inadimplência dessa carteira, tomando ações preventivas quando necessário, além de monitorar a satisfação dos clientes. O profissional deve manter-se atualizado sobre o produto, índices econômicos, tabelas, regras, legislação e outros aspectos relevantes. Será responsável também por preencher os controles, sistemas (CRM) e indicadores pertinentes à sua atividade, conforme demanda corporativa.

Entre os benefícios oferecidos, além dos obrigatórios em lei como vale-transporte e vale-refeição, estão a possibilidade de empréstimo consignado com desconto, day off no aniversário, PPR (Programa de Participação nos Resultados), Programas de reconhecimento, Programa de qualidade de vida, UCE (Universidade Corporativa Embracon), Bolsa-educação, Gympass e Programa “Estamos grávidos”.