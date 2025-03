Embaixador e cônsul da Índia abrem as comemorações do Holi Festival em São Paulo

São Paulo se prepara para receber, neste final de semana, uma das festas mais vibrantes do calendário indiano: o Festival Holi. O evento, que celebra a alegria, a união e os núcleos da cultura hindu, terá uma abertura especial no sábado, 22 de março, às 14h30, com a presença do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, e do cônsul geral indiano, Hansraj Singh Verma, que darão início às festividades no Largo da Batata, em Pinheiros.

A cerimônia contará ainda com uma apresentação exclusiva da dança clássica de Holi, interpretada pela renomada artista Gyaneshree Karahe, trazendo ao público um espetáculo de tradição e beleza.

Além da participação das autoridades indianas, o festival segue até domingo com uma programação repleta de atrações: danças folclóricas e de Bollywood, apresentações musicais, gastronomia típica e o esperado ritual das explosões de pós coloridos, tradição que simboliza a inovação e a diversidade. A experiência é patrocinada pela Acrilex, referência no segmento de tintas e pigmentos.

Com entrada gratuita e pet friendly, o evento é promovido pela plataforma Cola em Sampa, em parceria com a Associação Indiana de São Paulo e apoio da Subprefeitura de Pinheiros.

Serviço

Holi Festival 2025

Data: 22 e 23 de março, sábado e domingo

Horário: das 11h às 21h

Local: Largo da Batata – São Paulo (a 1 minuto da estação Faria Lima, da Linha Amarela do Metrô)

Entrada franca e livre para todas as faixas etárias

Evento pet friendly

Patrocínio Oficial: Acrilex

Apoio: Associação Indiana de São Paulo e Subprefeitura de Pinheiros