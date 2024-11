Em tom de despedida, Ale Peppe busca tricampeonato na Copa Joy ACDelco

No próximo final de semana, Ale Peppe pode fazer história na Copa Joy ACDelco. O piloto do carro #44 está a um passo de conquistar o tricampeonato da categoria, da qual é o atual campeão e único bicampeão na história.

Na etapa anterior, Peppe garantiu o título dos 300 km nos critérios de desempate contra a dupla Fortunato/Gallian. Agora, mais uma vez em duelo com os pilotos do carro #40, o competidor, que conta com o apoio de Olhos em Foco, Mega Model, TSI Cars, Portal e TV High Speed Brazil, tem grandes chances de levar o título.

Serão duas corridas no próximo sábado, 23, marcando o encerramento da temporada regular de 2024 para a equipe Alpie. Peppe, que já traça planos pessoais para 2025, sabe que a concentração será essencial para buscar o título.

“Tenho uma boa vantagem na classificação do campeonato, mas preciso me concentrar na corrida e dar o meu melhor sem me apoiar demais nessa vantagem. A corrida só termina com a bandeirada final”, afirmou o piloto.

“Essa corrida será muito especial para mim. Além de disputar o tricampeonato, ela será minha última participação oficial na Copa Joy ACDelco, já que no ano que vem estarei morando fora do Brasil e não competirei no campeonato de 2025. Será uma mistura de emoções”, disse Peppe.

“Estarei presente na etapa extra de dezembro, mas apenas como despedida e confraternização. Ainda assim, já fico tomado pela emoção só de imaginar o que me espera dentro e fora do carro”, concluiu.

O carro #44 lidera com 157 pontos, seguido pela dupla Aleandro Fortunato/Mauricio Gallian, com 150 pontos. Na terceira posição, Nilson Patrone acumula 139 pontos, sendo seguido por Eber Gomes, com 132. Luciano Viscardi, com 119 pontos, e Daniel Dias, com 116, também têm chances de troféu. Esses números correspondem à categoria Extreme, considerando as corridas Sprint e com descartes aplicados.

A formação do grid de largada da Copa Joy ACDelco acontecerá na sexta-feira, 22, às 16h30. As corridas serão realizadas no sábado, 23, com a primeira bateria prevista para às 10h20 e a segunda, para às 16h40.

Ale Peppe conta com o apoio da Olhos em Foco, Mega Model, TSI Cars e Portal e TV High Speed Brazil.

As disputas da Copa Joy ACDelco podem ser acompanhadas pelo canal da equipe Alpie no YouTube, bem como no canal do Portal e TV High Speed Brazil em www.youtube.com/highspeedtvbr, em suas multiplataformas e nos canais da CBTV e CBTV Play.