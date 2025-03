Em sua 5ª edição, WSL Saquarema Surf Festival expande e agora é REMA

Pelo quinto ano consecutivo a Praia de Itaúna, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, será palco do REMA WSL Saquarema Surf Festival, entre os dias 12 e 20 de abril. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema e realizado pela 213 Sports/V3A, em memória a Léo Neves, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul chega com novidades e deu origem ao REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Mais que um festival, é um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. Nascido do surfe, incorporou também o skate e a música.

O evento dará largada para o primeiro QS com pontuação máxima de 6.000 pontos da temporada 2025/2026 e terá três competições válidas pelos rankings regionais da World Surf League South America: Qualifying Series, Pro Junior e Longboard Pro, nas categorias masculina e feminina, e com o princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres.

Além de atletas da elite mundial e grandes nomes do surfe brasileiro e latino-americano reunirá a nova geração que poderá competir ao lado de seus ídolos. A expectativa é ultrapassar o número de inscritos do ano passado, uma vez que abrirá a batalha por vagas para o Challenger Series 2026, a divisão de acesso para a elite mundial, com uma etapa de 6.000 pontos, além de promover a terceira seletiva sul-americana da categoria Pro Junior Sub-20 e a segunda etapa de Longboard no continente também em 2025.

Entre os confirmados no QS 6000, estão surfistas que já defenderam o país na elite mundial da WSL, como o potiguar Jadson André, o paranaense Peterson Crisanto, o paulista Alex Ribeiro e os cearenses Michael Rodrigues e Silvana Lima. Também estão garantidas, as campeãs que já escreveram seus nomes no Troféu Leo Neves, as catarinenses Laura Raupp (campeã em 2024) e Tainá Hinckel (2023), a peruana Daniella Rosas (2022) e a paulista Sophia Medina (2021), bem como o defensor do título do WSL Saquarema Surf Festival, o catarinense Lucas Vicente.

“Trata-se de um grande evento feito para uma cidade acostumada e pronta para realizar campeonatos de surfe e oferecer o melhor do entretenimento às pessoas, sempre com uma recepção calorosa da população. Saquarema é o único local do mundo a realizar três eventos organizados pela WSL”, afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, que completa: “Esse é o primeiro QS da temporada e vale 6.000 pontos, uma boa chance para aqueles que almejam estar no Challenger Series 2026. Além disso, o evento é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da modalidade, regional e nacionalmente.”

Skateboarding Challenge e Sounds Of Saquá – Nas areias da Capital Nacional do Surfe, o REMA oferecerá uma área exclusivamente para o skate com uma mini-rampa e arquibancada para 160 lugares, para o público acompanhar as manobras do Skateboarding Challenge (18 e 19/4) com os melhores skatistas do país e sob comando do medalhista olímpico Pedro Barros (Prata em Tokyo 2020) e oito vezes campeão mundial no Skate Park. Já o “Sounds Of Saquá” terá atrações musicais especiais e também apresentações com bandas locais após as competições, sobretudo nos finais de semana.

Sobre a evolução do evento, que nasceu em Saquarema e almeja se espalhar pelo litoral brasileiro, Pedro Dau de Mesquita, sócio e diretor executivo da V3A, empresa realizadora do evento, destaca: “Todos os anos trazemos novidades, agora serão nove dias e vamos reunir várias tribos, a do surfe, do skate e da música. O festival cresceu em tamanho e relevância e vamos celebrar a quinta edição como REMA. Criamos um evento que valoriza a cultura do surfe e o legado de Saquarema para o esporte, por isso somos gratos à Prefeitura de Saquarema por acreditar neste projeto que sempre incentivou a nova geração de atletas locais“. E Mesquita, ainda, ressalta, “nossa intenção é futuramente levar o festival para outras cidades do país e impactar também outras comunidades.”

Neste ano, o festival ganhou ainda dois dias a mais. A competição de skate, agora será disputada em dois dias e a agenda voltada para população local também estará mais variada. Durante os nove dias de evento, principalmente durante a semana, haverá um calendário de atividades artísticas e educativas, abertas ao público, e que envolverá também a população saquaremense com clínicas de surfe, palestras, mutirão de limpeza da praia, ações educativas e socioambientais, entre outros.

Parceria fortalecida e incentivo à nova geração – A parceria com a Prefeitura de Saquarema nas quatro últimas edições, assim como o apoio da comunidade do surfe local, fez do REMA WSL Saquarema Surf Festival um dos principais eventos da modalidade que se fortalece e, agora, atrai novos olhares, a comunidade do skate e segue colaborando com a economia da cidade.

A prefeita de Saquarema, Lucimar Pereira Vidal da Costa, enfatiza a importância do evento para a economia, o turismo e o esporte da cidade. “A cada ano que passa, vemos como o evento cresce e se transforma. Nesta quinta edição, reuniremos esportes e cultura de uma forma única, diferente, como só Saquarema sabe fazer. Nossa cidade respira esportes e o REMA, a primeira das três competições do ano com a chancela da WSL, aquece a economia, gera empregos e fomenta o turismo na cidade. A população está ansiosa para o evento e meu desejo é que todos, sejam moradores ou turistas, possam aproveitar e se encantar com a nossa cidade!”

Com tradição de revelar nomes da nova geração do surfe, todos os anos o evento cede vagas para atletas locais. Para esta edição foram 15 vagas, das três categorias, por meio de uma seleção realizada, sempre em parceria com a Associação de Surf de Saquarema (ASS), que beneficia jovens surfistas que muitas vezes não têm oportunidade de competir em eventos internacionais.

Desde 2021, o REMA WSL Saquarema Surf Festival vem apoiando e incentivando o trabalho do Centro de Treinamento Léo Neves que atende gratuitamente atletas iniciantes e profissionais, entre 10 e 20 anos, com uma estrutura diferenciada para formação de novos campeões, e atletas das Associação de Surf de Saquarema. Entre eles estão inscritos: Rickson Falcão, Valentin Neves, Daniel Templar, Arthur Máximo, Rafael Lutfy, Caique Gomes, Lucas Salomone, Paloma Pardo, Tais Almeida, Viviane Skiner, Luana Paes e Sofia Tinoco.

Sustentabilidade – A praia de Itaúna é reconhecida com a certificação internacional de Bandeira Azul para as temporadas 2022/2023 e 2024/2025, criada pela Foundation for Environmental Education (FEE), que distingue localidades mundo afora que seguem critérios de gestão ambiental, qualidade da água e de responsabilidade social. Com o compromisso de preservar as praias brasileiras e tornar o surfe acessível para todos, serão desenvolvidas diversas ações de sustentabilidade e inclusão social durante o evento, além de entidades parceiras que oferecem soluções inovadoras para preservar o meio ambiente e para neutralizar emissões realizadas durante o evento.

Os organizadores já programaram toda a gestão de resíduos e materiais utilizados durante o evento. Paralelamente, serão promovidas ações de educação ambiental e coleta de lixo nas areias, plantio de mudas nativas, entre outros movimentos.

O REMA apresenta WSL Saquarema Surf Festival tem patrocínio da Cerveja Praya, Rip Curl e Monster Energy Drink com apoio da Ocean Drop. Parceiros institucionais: Feserj (Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro) e ASS (Associação de Surf de Saquarema) e CT Léo Neves. Parceiros de mídia: Flamboiar e Surfguru. Com realização da 213 Sports|V3A, o evento é licenciado pela WSL Latin America.

Sobre o REMA – Em 2025, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul surge como REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Nascido como Saquarema Surf Festival, em 2021, chega à quinta edição como REMA WSL Saquarema Surf Festival. Além de reunir três competições chanceladas pela World Surf League (Qualifying Series 6.000, Pro Junior e Longboard Pro), o REMA incorporou o skate e a música e tornou-se um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. As areias da Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), recebem agora também o Skateboarding Challenge (dois dias de competição de skate Park) e o Sounds of Saquá (apresentações de bandas e atrações especiais aos finais de semana). Com o êxito do festival nas últimas edições, os organizadores almejam levar o REMA para outros lugares do litoral brasileiro nos próximos anos. Instagram @remafestival.

Sobre a 213 Sports – Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 80 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Vivo Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, REMA (antigo Saquarema Surf Festival),TRITON, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.

Sobre a WSL – A World Surf League (WSL) é a casa do surfe competitivo no planeta, coroando campeões mundiais desde 1976, apresentando os melhores surfistas do mundo. A WSL supervisiona o cenário competitivo global do surfe e estabelece o padrão para o desempenho de alta performance no ambiente mais dinâmico de todos os esportes. Com um firme compromisso com os seus valores, a WSL prioriza a proteção do oceano, a igualdade de gêneros e a rica herança do esporte, ao mesmo tempo que destaca a progressão e a inovação. Para mais informações, visite o WorldSurfLeague܂com.